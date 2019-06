Federer se opone a que los entrenadores den instrucciones en la pista

LONDRES, 29 (Reuters/EP)

El tenista suizo Roger Federer dijo que se opondría a que el tenis masculino siga el ejemplo de la competición femenina y permita que los entrenadores den instrucciones a los deportistas en la pista de juego.

El WTA Tour ya permite que las tenistas llamen a sus técnicos en ciertos puntos del partido y el Abierto de Estados Unidos ha considerado permitir que los hombres reciban instrucciones de sus entrenadores este año en Flushing Meadows.

"No sé lo último. En Halle escuché que podrán hablar con el jugador desde el box en el Abierto de Estados Unidos", dijo Federer este sábado en Wimbledon. "Eso quizás ya no va a pasar. Nada es seguro, pero en mi opinión no deberíamos recibir instrucciones del técnico durante un partido de tenis", añadió.

"Estoy convencido de eso. Sé que muchas personas están conmigo. Algunas personas dicen, '¿por qué no? Todos los demás deportes lo hacen', supongo que se puede ver desde ambos ángulos", sostuvo el tenista helvético, que busca su noveno título en la hierba del All England Club.

Federer tiene un criterio extraordinario que lo ha llevado a tomar las decisiones correctas en la cancha y le ha permitido ganar 20 títulos de 'Grand Slam'. Con 37 años, el de Basilea quiere seguir en el más alto nivel antes de que afronte uno de sus torneos favoritos.

El suizo sostiene que el tener que pensar cómo jugar un partido y cambiar de táctica cuando es necesario hace único al tenis. "Creo que el jugador recibe sus instrucciones (antes del partido) y luego se trata de lo que puede recordar, con cuánto puede lidiar en el momento, descrifrarlo solo (...) Me opongo a las instrucciones en cancha en cualquier forma, salvo por retrasos por lluvia o como lo llames, cuando se hace muy tarde y el partido se aplaza al día siguiente", comentó.

"No creo que sea necesario, para ser sincero (...) Creo que el que no haya instrucciones en cancha nos pone a todos en un terreno equitativo", sentenció.