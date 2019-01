Federer alaba a Tsitsipas y anuncia que volverá a Roland Garros

El tenista suizo Roger Federer ha reconocido que este domingo ha caído ante un "jugador mejor" como el griego Stefanos Tsitsipas (6-7(11), 7-6(3), 7-5, 7-6(5)) en octavos de final del Abierto de Australia, antes de confirmar que tiene intención de disputar este año Roland Garros, donde no juega desde 2015, porque ya no necesita tener "un largo descanso".

"No siento que sea necesario volver a tener un largo descanso. Voy a jugar Roland Garros", confirmó en rueda de prensa. "Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero divertirme. El año pasado me lo perdí y fue una buena decisión no hacerlo, y el año anterior me lesioné. Quería hacerlo de nuevo, tal vez no tenga otra gran oportunidad", confesó sobre el 'grande' parisino.

Además, se rindió al trabajo de su verdugo de este domingo. "Perdí ante un jugador mejor, que estaba jugando muy bien esta noche. Tuvo oportunidades, se mantuvo tranquilo; no siempre es fácil, especialmente para los chicos más jóvenes", señaló.

"Ha hecho un buen trabajo en el último año y medio. Antes de eso, también; derrotó a Novak -Djokovic- en Toronto, a -Kevin- Anderson y -Alexander- Zverev... Ahora estoy yo aquí. Eso es lo que necesitas hacer para llegar al siguiente nivel. Le veo estando en lo más alto durante mucho tiempo", apuntó.

El número dos del mundo también bromeó con las similitudes que algunos encuentran entre él y el griego. "Tiene un buen revés a una mano, y yo también solía tener el pelo largo. Tal vez un poco", dijo entre risas.

Sobre las claves de la derrota, el ganador de 20 títulos de 'Grand Slam' explicó que no está siendo solvente cuando tiene ocasiones de 'break'. "Siempre hay varios factores que juegan en un partido como este. Pero definitivamente no fue como esperaba en los puntos de rotura. Tampoco logré romperlo en la Copa Hopman, así que claramente algo anda mal", analizó.

Por último, Federer restó importancia a las palabras del estadounidense John McEnroe, que ha aventurado el fin de la 'vieja guardia' del tenis. "He escuchado esa historia durante los últimos 10 años", concluyó.