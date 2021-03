Fantasma del cierre de Navacerrada se adelanta y vacía el Puerto este puente

Las previsiones apuntaban que este sábado iba a ser un día duro para los que quisieran acudir al Puerto de Navacerrada, pero, a pesar de los seis grados bajo cero que marcan los termómetros, el sol predomina y los pocos esquiadores que han subido a despedirse de las pistas aprovechan lo que parece que serán las últimas horas de esquí en esta estación histórica.

El Gobierno ha dado orden de que se desmantele la parte segoviana de Navacerrada antes de octubre próximo, por lo que estos últimos días de marzo saben a despedida, ya que la empresa ha confirmado que la estación cerrará al completo por la importancia que suponen las pistas segovianas para su supervivencia.

Lola, una esquiadora de Cercedilla (Madrid) que ha subido a primera hora con sus dos hijas, le cuenta a Efe que ella y su familia tienen el forfait de temporada y esquían todos los sábados y domingos.

Para nosotros es una forma de vida, mis dos hijas están federadas y durante el invierno nuestra rutina consiste en acostarnos pronto para esquiar; si nos cierran la estación nos han cambiado nuestra forma de vida sin darnos una alternativa, lamenta Lola.

Madrid está cerrado perimetralmente durante este puente, la experiencia les ha enseñado a los dirigentes de la sierra que los cierres traen aglomeraciones en el puerto de Navacerrada y han tomado medidas para controlarlo; sin embargo, este sábado más parece un martes.

La mítica Venta Arias, a pocos metros del paso de cebra en el que se agolpan visitantes con esquiadores, suma a las once de la mañana 3 clientes, lo que parecería impensable otro sábado como este.

El cierre de la estación parece haberse adelantado y los aparcamientos están prácticamente vacíos, a diferencia del resto de fines de semana de este invierno, cuando la Guardia Civil ha tenido que cerrarlos a primera hora de la mañana para evitar el descontrol y las aglomeraciones.

Los cañones de nieve, una de las instalaciones que van a tener que desmantelar, están funcionando a todo pulmón, pero en el trayecto de subida del telesilla del Telégrafo a penas se cuentan 5 esquiadores que están disfrutando de la nieve que dejan.

Blas es uno de estos esquiadores y ha subido con sus hijos desde Móstoles (Madrid) para despedirse de Navacerrada y, sobre todo, para reivindicar la importancia que tiene para muchos madrileños esta estación histórica.

Para este esquiador no hay explicación lógica para el cierre y le cuenta a Efe que no entiende el motivo por el que hoy no hay gente en el puerto.

Los responsables de la estación tampoco encuentran una explicación a que los visitantes hayan preferido no subir y reivindican de manera insistente el funcionamiento de los cañones generadores de nieve, alegando que no podrían estar trabajando si las temperaturas no fueran tan bajas y apuntando que el cambio climático no ha afectado a la estación más que a cualquier otro lugar, uno de los motivos por los que el Gobierno exige el cierre.

Pero, con cañones o sin ellos, este sábado que podría ser el último, el cierre parece ser ya una realidad y vecinos de la zona como Lola y sus hijas aún siguen sin saber qué pasará con los jóvenes federados y todos los deportistas que entrenan y aprenden todos los fines de semana en esta estación en la que la familia Fernández Ochoa ha enseñado a innumerables aficionados a esquiar.