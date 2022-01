Fallece por COVID el campeón olímpico Szilveszter Csollány: reconocido antivacunas, pero vacunado

El exgimnasta húngaro Szilveszter Csollány, campeón olímpico en anillas en los Juegos de Sídney 2000, falleció el lunes a los 51 años de edad por causa del covid-19, informó hoy la Federación Húngara de Gimnasia (MTSZ).

Tras contagiarse de coronvirus en noviembre del año pasado, en los primeros días de diciembre fue hospitalizado en estado grave y tuvo que ser conectado a un respirador.

A pesar de que durante la pandemia había publicado en la red social Facebook informaciones y opiniones antivacunas, Csollány recibió una dosis de Janssen poco antes de ser hospitalizado, informó su médico.

Nacido el 13 de abril de 1970 en la ciudad de Sopron, ganó la medalla de plata en anillas en Atlanta'96 y cuatro años después subió a lo más alto del podio. También se proclamó campeón mundial en 2002 en la ciudad de Debrecen, en su país natal, y fue cinco veces subcampeón entre 1992 y 2001.

Sad news reaches us from Hungary: Szilveszter Csollány, former European, World and Olympic Champion on rings, passed away aged 51. Our sincere condolences to the Hungarian Gymnastics community and Szilveszter's family and friends pic.twitter.com/dguKKDeK87