Fallece el boxeador sudafricano que se hizo viral por pelear contra un rival imaginario

Luto en el mundo del boxeo tras el desgraciado fallecimiento de Simiso Buthelezi, el púgil sudafricano que se hizo viral hace unos días después de acabar lanzando puñetazos a un rival imaginario con aspecto desorientado. La impactante secuencia se vivió en el décimo y último asalto de su combate contra Siphesihle Mntungwa por el título del peso ligero de la Federación Mundial de Boxeo de África (WBF).

Very scary in South Africa please ???? for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB