Eusebio Cáceres peleará por colgarse una medalla en los Mundiales de Atletismo

El alicantino Eusebio Cáceres ha conseguido meterse en otra final mundial gracias a un salto de 8,03 metros, el quinto mejor de la ronda clasificatoria. Por su parte, la mala suerte la tuvo el madrileño Héctor Santos que quedó eliminado con tres nulos. Cáceres pasó apuros antes de entrenar en la ansiada final. Cometió dos nulos y tuvo que aprovechar el tercer y último intento para conseguir pelear por las medallas.

El atleta alicantino ha conseguido ser cuarto tanto en los Mundiales de Moscú 2013 como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tentoglou, oro olímpico, vuelve a ser el gran favorito en estos Mundiales. Asimismo, otra amenaza es el suizo Simon Ehammer, que ha alcanzado 8,47. Aunque el podio esté caro, en la madrugada del sábado al domingo (desde las 3.30 horas), Cáceres intentará lograr esa ansiada medalla internacional que tantas veces ha rozado con la palma de los dedos desde que compite en la categoría absoluta.

María Pérez termina con el sueño español

María Pérez, de 26 años, cuarta en el Europeo de 2018, octava en el Mundial de Doha 2019 y también cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, llegó con la ilusión de pelear por las medallas pero muy pronto se quedó fuera de carrera sin opciones. La granadina era la gran apuesta española en estos Mundiales de Eugene. Pero, María Pérez fue descalificada en los 20 kilómetros marcha de la jornada inaugural del Mundial, lamentó no haber podido luchar por las medallas. Asimismo, reconoció que no fue su día y opinó que no marchó bien para los jueces, una decisión que no comparte.

Pasado el kilómetro siete vio la tercera amonestación y tuvo que parar dos minutos en el 'pit lane' como sanción. Fue entonces cuando la corredora dirigida por Daniel Jacinto Garzón tuvo que pensar una nueva estrategia y gestionar las emociones. Aunque la granadina no se planteó abandonar, una cuarta amonestación le hizo ser descalificada antes de llegar al kilómetro catorce y abandonar el sueño español de subirse a un nuevo podio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"En ningún momento tuve la cabeza puesta en abandonar, que podía haberlo hecho, pero seguí intentando remontar puestos. En la marcha no depende todo de ti sino de que te juzguen. No era el día, no he marchado bien para los jueces y hay que acatar la decisión", finalizó.

La marcha, sin premio de medalla, y doblete de finalistas en 3.000 obstáculos

La primera jornada del Mundial de atletismo de Eugene se saldó para el equipo español con un top 10 en los 20 km marcha de Álvaro Martín, que fue séptimo, y otros dos más en 3.000 obstáculos con Daniel Arce y Sebastián Martos.

La marcha, disciplina en la que la delegación española tenía ciertas esperanzas de lograr una medalla, dejó un sabor agridulce en los 20 kilómetros. En la categoría masculina Álvaro Martín, cuarto en los Juegos de Tokio, firmó un séptimo puesto que le otorgó condición de finalista.

El extremeño realizó una buena carrera pero pasado el kilómetro 15, en el momento clave, sufrió para aguantar el ritmo de Toshikazu Yamanishi y su compatriota Koki Ikeda, que se repartieron las dos primeras posiciones, y no pudo pelear por el bronce con el sueco Perseus Karlström, tercero, y el keniano Samuel Kireri Gathimba, cuarto. Descartado de las medallas quedó pronto Alberto Amezcua, aunque el granadino fue remontando posiciones pasado el ecuador de la carrera hasta concluir noveno, siete puestos mejor que Diego García Carrera, que concluyó decimosexto mejorando notablemente el puesto 35 del Mundial de Doha 2019 pero empeorando el decimotercero de Londres 2017.

En 3.000 metros obstáculos el jienense Sebastián Martos, cinco veces campeón de España, y el burgalés Daniel Arce, vigente campeón nacional, lograron meterse en la final tras concluir sus respectivas series de clasificación en quinto lugar. En la primera serie, Martos quiso lanzar una carrera rápida y se puso en cabeza durante la primera vuelta. El español aguantó el ritmo en el momento clave, a falta de 800 metros, y finalizó con 8:18.94 quinto, el mismo puesto que el burgalés Dani Arce, que en la tercera carrera clasificatoria paró el crono en 8:21.06.

El atleta español durante el mundial.EFE

Arce encontró premio a su atrevimiento y, sobre todo, a su capacidad de sufrimiento, puesto que en la última vuelta se le vio muy al límite cuando iba sexto y pudo ganar un puesto tras un error del tunecino Mohamed Amin Jhinaoui en el último obstáculo. El único de los españoles que no entró en la final fue Víctor Ruiz, que se encontró con el dominio del etíope Lamecha Girma, que venció con autoridad. El corredor de Utiel concluyó su serie undécimo con 8:33.42.

En martillo la jornada no fue buena para la delegación española. La barcelonesa Laura Redondo, plusmarquista nacional, se quedó undécima con 68,68 metros, muy lejos de los 72 con los que logró el récord de España hace un mes en la reunión madrileña de Vallehermoso. Esa marca, aún así, hubiera sido insuficiente al quedarse el corte para entrar en la final en 73,50.

Javier Cienfuegos, doce veces campeón de España de martillo, quedó eliminado en la primera ronda de clasificación. En su primer lanzamiento hizo 73.16, en el segundo se quedó en 72.43 y en el tercero, aunque mejoró, lanzó hasta los 74.25, quedándose a 42 centímetros del corte que marcó el estadounidense Alex Young con 74.67. El atleta extremeño, entrenado por Antonio Fuentes, no podrá con esta eliminación igualar el resultado del último Mundial en 2019, en Doha, cuando finalizó séptimo con 76.57.

En lanzamiento de peso Belén Toimil concluyó vigésimo primera con un mejor lanzamiento de 17,48 metros, muy lejos de los 18,57 de la sueca Axelina Johansson, duodécima y última clasificada para la final.

Sobre la pista, el relevo español 4x400 mixto, compuesto por Iñaki Canal, Sara Gallego, Oscar Husillos y Eva Santidrián, no pudo entrar en la final. El equipo español se encontró en su grupo con Alemania, Jamaica, Irlanda, Brasil, Bahamas y República Dominicana, subcampeona olímpico en Tokio.

Iñaki Cañal, Eva Santidrian, Sara Gallego y Óscar Husillos del equipo de relevos 4x400 de España posan al final de la prueba.EFE

El primer relevo lo hizo España en cuarto lugar, en el segundo Sara Gallego entregó a Oscar Husillos el testigo en la segunda plaza, y antes de la última vuelta Eva Santidrián comenzó tercera. La buena carrera que hicieron los españoles les permitió soñar con entrar en la final pero, con un tiempo de 3:16.14, se quedaron a un paso de cumplir el sueño. El corte lo marcó Nigeria con 3:14.59. La carrera de su grupo la ganó República Dominicana, que paró el crono en 3:13.22, a más de un segundo del mejor tiempo de las dos series, que lo registró Estados Unidos con 3:11.75. Los ocho países que competirán por las medallas del relevo mixto 4x400 son Estados Unidos, Países Bajos, República Dominicana, Polonia, Irlanda, Italia, Jamaica y Nigeria.

Marta Pérez a semifinales de 1.500 por repesca

La soriana Marta Pérez, campeona de España de 1.500 metros, se clasificó por tiempos para las semifinales de los campeonatos del mundo de Eugene con una marca de 4:05.92 que le dio el octavo puesto en la segunda serie, ganada por la keniana Faith Kipyegon, doble campeona olímpica y una vez mundial, con 4:04.53.

Pérez, que el año pasado fue novena en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue siempre en el centro del grupo, sin perder el ritmo de las mejores, y su marca fue suficiente para lograr una se las seis plazas de semifinalista por repesca.

El sistema de clasificación era relativamente accesible: a semifinales pasaban las seis primeras de cada serie y seis más por puestos, pero la marca de Marta este año (4:07.39) era sólo la duodécima entre las 14 de la segunda serie. La soriana regresará a la pista este mismo sábado para luchar por un puesto en la final, a partir de las 19.05 (4.04 del domingo en España).