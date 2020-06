El Estadio de Vallehermoso reabre sus puertas tras su cierre por el coronavirus

El madrileño estadio de Vallehermoso ha abierto este lunes de nuevo sus puertas para la práctica del atletismo siendo el primer centro deportivo municipal en hacerlo en la capital "con todas las garantías de seguridad tanto para trabajadores como para usuarios, durante el estado de alarma por la Covid-19".

A su reapertura han acudido la delegada de Deportes, Sofía Miranda; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y el atleta Fernando Carro, quien se ha comprometido a acudir a entrenar al recinto de Chamberí "un día mínimo" a la semana.

El deportista madrileño ha asegurado que es "espectacular pisar este tartán", y ve en esta apertura "un empujón, un poquito de aire para este periodo de inactividad". "Aquí volvemos a tener unidad, a disfrutar del atletismo, la pista", ha valorado.

El Ayuntamiento de Madrid lleva trabajando semanas en la reapertura de sus instalaciones, trabajo que implica tres niveles de preparación, uno técnico de mantenimiento de instalaciones y puesta en marcha, otro sanitario de desinfección y prevención de riesgos laborales para los trabajadores municipales y un tercer nivel de planificación deportiva y condiciones de práctica segura para usuarios.

"Por fin ha llegado el día en el que reabre Vallehermoso", ha celebrado Miranda, quien ha indicado que "lo importante no era abrir rápido, sino abrir bien". "Nos ha llevado tiempo, porque había que hacer test, desinfectar", ha explicado.

El estadio cuenta con dos circuitos marcados, uno para atletas federados y otro para no federados. No podrán entrar más de diez personas, y los vestuarios permanecerán cerrados, aunque eso no ha impedido a Miranda animar a los madrileños a que vuelvan a acudir y entrenar.

Por su parte, la vicealcaldesa Begoña Villacís entiende que esta reapertura simboliza es una "muy buena noticia", ya que simboliza "que Madrid sigue avanzando". Si bien, ha recordado que la capital "no está en el día antes del confinamiento", por lo que ha reiterado la necesidad de "ser prudentes y guardar la distancia de seguridad".

Al estadio de Vallehermoso le seguirán en los próximos días, y una vez se efectúen las pruebas a los trabajadores y se adopten todas las medidas de seguridad, las instalaciones del Vicente del Bosque en Fuencarral-El Pardo; La Almudena y Concepción en Ciudad Lineal; Daoiz y Velarde en Retiro; Moscardó en Salamanca; Pradillo en Chamartín, Fernández Ochoa en Carabanchel; La Bombilla en Moncloa-Aravaca; La Elipa en Moratalaz; CDM Hortaleza en Hortaleza; Plata y Castañar en Villaverde; Cerro Almodovar en Villa de Vallecas; Faustina Valladolid en Vicálvaro; y el CDM Barajas en el distrito de Barajas.