España supera el número de metales de Río y cierra con éxito los Juegos Paralímpicos de Tokio

La delegación española en Tokio ha conseguido metales en casi todas las jornadas, incluida la última, cerrando así unos Juegos Paralímpicos formidables en Tokio superando las expectativas del presidente del Comité Paralímpico Español que antes de comenzar calificó que "igualar las 31 de Río sería muy positivo".

3 months ago I suffered a pretty bad injured in my left shoulder and it has been a quite difficult path to come here and having the opportunity to compete. 1 month ago I couldn’t move my arm but now… here I am ????????‍?? @Para_swimming@Paralympics@Paralimpicos@FEDEDDF@Visa_ESpic.twitter.com/dIgUVXy7Nn