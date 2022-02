España obra el milagro en Sochi y sigue soñando con jugar el Mundial

Un ensayo final milagroso de Santi Ovejero, en la última jugada el partido, dio la victoria a España por 37-41, lo que permite a los Leones seguir soñando con la clasificación para el Mundial de Francia.

Fue un partido jugado de poder a poder, con alternativas por parte de los Leones y los Osos. España comenzó mejor, dominando e imponiendo su físico, 3-15, pero los osos rusos reaccionaron y le dieron la vuelta al marcador, 17-15 en apenas 3 minutos en los que arrollaron al equipo español.

Al descanso, no obstante, se llegó con victoria parcial de España por 17-25 gracias a un ensayo fantástico de Gauthier Minguillón que corrió toda la banda izquierda sorteando y pasando a cuantos rivales le salieron al paso y a otro ensayo más a cargo de Marco Pinto.

Los rusos salieron con ganas en la segunda mitad y un golpe de castigo a palos transformado por Ramil Gaisin puso el marcador en 20-25 nada más reanudarse el juego.



Manuel Ordás, que no había estado muy afortunado en los tiros a palos, por el viento reinante, acertó a 20 minutos del final para dar aire a los leones, 20-28. Los Osos reaccionaron de inmediato con otro ensayo, esta vez de German Davydov, con posterior transformación de Gaisin para poner el 27-28.



Otra transformación de Ordás, 27-31, dio paso a una nueva de Gaisin, 30-31, subiendo la tensión y la incertidumbre en el partido. Ordás de nuevo agrandó la ventaja de los osos transformando el 30-34, pero a 4 minutos para el final todo se volvió negro para España al anotar un ensayo Vitaly Zhivatov, con transformación de Gaisin, que subió el 37-34 al marcador.

