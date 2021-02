España consigue su octava corona continental tras arrasar a Países Bajos y peleará por estar en el Mundial

La selección española femenina de rugby se ha proclamado campeona de Europa por octava vez -quinta consecutiva- al vencer este sábado al joven y renovado equipo de Países Bajos por un rotundo 87-0 en el Estadio Municipal Pedro Escartín, en Guadalajara.

Es el octavo título europeo de las Leonas XV, el quinto conseguido de forma consecutiva. Con el de hoy, las españolas se han enfrentado en diez ocasiones al conjunto neerlandés, y no han cedido ni un solo partido. Con esta victoria las Leonas acceden además al torneo clasificatorio para el Mundial de Nueva Zelanda 2021, que se jugará el próximo mes de septiembre y donde ya esperan Irlanda, Escocia e Italia.

Con una delantera muy superior y acaparando la posesión, el dominio de España fue absoluto ante las debutantes neerlandesas, que, sin verticalidad, a duras penas lograron penetrar la línea de 22. En solo quince minutos España dejaba su sello y marcaba diferencias para encarrilar la final. María Losada lograba a primera marca apenas transcurridos dos minutos de encuentro, y poco después Bea Domínguez, Lide Erbina y Amalia Argudo hacían otros tres ensayos.

La delantera española, sólida en la melé y atenta en defensa, empujaba y repelía con fuerza a sus oponentes. España acaparaba tres cuartos de la posesión y Holanda apenas traspasaba el medio campo. Con todo, no cesó la presión de las pupilas de José Antonio Barrio. La delantera esppañola seguía marcando el tempo del choque, y mediado el primer período llegaron las segundas marcas de Bea Domínguez y Lide Erbina.

El duelo estaba decidido, pero España no cesaba en su empuje. Cumplida media hora de juego Alba Vinuesa ensayaba por banda derecha, y Laura Delgado por el centro. Tras ocho ensayos sumados en la primera mitad, España ya podía pensar en su futuro duelo con Irlanda, el “15 del Trébol” la llave para alcanzar el ansiado Mundial de Nueva Zelanda. Así, María Calvo relevaba a María Losada, todavía afectada por una lesión en su rodilla izquierda, y poco a poco las demás suplentes daban descanso a otras compañeras.

Herida en su orgullo, Holanda incrementó su ímpetu y logró sujetar a las Leonas en su campo durante algunos minutos. Sin embargo, España golpeó de nuevo, con tres galopadas de Elisabet Segarra y Alba Vinuesa, por partida doble.

Mediada la segunda parte, la fe de Saioa Jaurena y la velocidad de María García pusieron en el luminoso el 80-0, lo que superaba el récord de anotación de España en un partido oficial, que databa de 2013. Países Bajos, sin su capitana Linde van der Velden, quien tuvo que salir del terreno de juego lesionada, se mostraba aún más frágil, completamente desbordada por las Leonas.

En el último tramo de la final, las fuerzas se equilibraron, aunque la actitud no decayó en el combinado nacional, que continuaba buscando el ensayo como si fuese el primero. De hecho, aún hubo tiempo para ver cómo Alba Vinuesa marcaba su cuarto ensayo de la tarde. Victoria incontestable de España, que revalida su corona europea y espera ya a Irlanda, el próximo 13 de marzo, para pelear por su pasaporte a Nueva Zelanda.

�� | Introducing the 2020 Women's Rugby Europe Champions and now taking their place in the @rugbyworldcup European Qualifier....@ferugby! �� pic.twitter.com/ZJLZs7VMRy