España comienza con victoria en los penaltis ante EEUU su camino en la Liga Mundial

La selección española, formada mayoritariamente por jóvenes jugadores, ha ganado este martes por 17-15 a Estados Unidos, por un parcial de 5-3 en la tanda de penaltis, en el primer partido del grupo A de la Liga Mundial que se disputa en Rotterdam (Paises Bajos).

First game of the #WaterPolo World Cup comes to an end with a penalty shootout won by Spain



FINAL SCORE

🇪🇸 17 - 15 🇺🇸