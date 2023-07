España se cita con Alemania en cuartos del Europeo de hockey patines

A la tercera fue la vencida para España, que este miércoles cerró la fase de grupos del Campeonato de Europa con una victoria ante Italia (4-7) y este jueves se enfrentará en los cuartos de final a Alemania (21:00 horas).

Tras haber empatado en los dos partidos anteriores ante Francia (2-2) y Portugal (3-3), la vigente campeona continental impuso esta vez su pegada ante el combinado transalpino, que se adelantó en el marcador en un disparo lejano de Malagoli que fue desviado por Compagno (1-0, min.3).

La réplica española fue demoledora: tres goles en dos minutos. Nil Roca empató con un remate cruzado a pase de Pau Bargalló desde detrás de la portería (1-1, min.9), César Carballeira culminó la remontada de penalti (1-2, min.10) y, en la acción posterior al saque italiano desde media pista, Marc Julià firmó el 1-3 (min.10) en una rápida transición.

Marc Grau amplió distancias tras una nueva asistencia de Pau Bargalló desde detrás del arco (1-4, min.23) y Càndid Ballart, que defendió la portería española en sustitución de Carles Grau, detuvo un penalti a Cocco antes del descanso.

Spain closes its qualification with an important victory and second place#WSEEuro#WSERinkhockeypic.twitter.com/lkfxL4PY3R