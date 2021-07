España, campeona de Europa masculina y femenina de pádel

Las selecciones masculina y femenina de España se proclamaron este sábado campeonas de Europa de pádel por equipos nacionales al ganar con solvencia en sus respectivas finales a Italia y Francia, por sendos 2-0, en la competición disputada en Marbella (Málaga).



España, que no participó en la edición anterior del torneo de la Federación Internacional al disputar en 2019 otro auspiciado por la Asociación Europea de Pádel, logró su décimo título en ambas categorías en el XII Campeonato Europeo por selecciones y por parejas abierto, con más de 400 participantes de dieciséis países.



El equipo español masculino destronó a Italia, campeón hace dos años en Roma, volvió a demostrar el nivel del pádel nacional con dos victorias conseguidas, la primera de ellas lograda por el dúo formado por el joven madrileño Jorge 'Coki' Nieto y el malagueño Álex Ruiz.



Ambos no dieron opciones a los italianos Bruno Michele y Daniele Cattaneo, y encarrilaron la final al mejor de tres partidos con el primer punto para España en un encuentro de clara superioridad española (6-3 y 6-1).



España terminó de cerrar el triunfo en la pista central marbellí con el segundo y definitivo punto gracias a la calidad y experiencia del tándem compuesto por el sevillano Paquito Navarro y el hispanoargentino Juan Martín Díaz, que fue una apisonadora para sus rivales Lorenzo Di Giovanni y Riccardo Sinicropi (6-1 y 6-2).



Paquito Navarro, uno de los favoritos en este torneo, se coronó formando pareja con un histórico del pádel como Juan Martín Díaz, antigua pareja de Fernando Belasteguín y que, a sus 45 años, sigue cosechando éxitos.



El impulso ganador lo continúo la selección española femenina, que recuperó el trono europeo ante Francia, campeona en 2019, con las victorias de las parejas integradas por la malagueña Bea González y la barcelonesa Lucía Sainz, y la madrileña Marta Ortega y la valenciana Tamara Icardo.



La joven Bea González, junto a Sainz, número dos del mundo, golpearon primero con un 6-1 y un 6-4 frente a las galas Lea Godallier y Alix Collombon, que lucharon por mantenerse con opciones en el segundo set, pero no pudieron con el nivel de las españolas.



En el siguiente encuentro, España logró el 2-0 final que le dio el título continental femenino gracias al juego desplegado por Marta Ortega y Tamara Icardo, muy superiores de principio a fin a las francesas Charlotte Soubrie y Marianne Vandaele (6-1 y 6-1).



La selección española dominó de pleno el Europeo en ambas categorías, pues en los dos casos hizo pleno de victorias en la fase de grupos y solo perdió un partido, el equipo masculino en las semifinales ante Francia.