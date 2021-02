España amansa a los 'lobos' portugueses y acaba como subcampeona de Europa

La selección española de rugby, el XV del León, consiguió domesticar a la portuguesa, Os Lobos, tras vencer por 25-11, en el partido que cerró el Europeo del año pasado y que significó el subcampeonato continental para el equipo nacional.

| The final standings of the Rugby Europe Championship 2020, with @GeorgianRugby securing a Grand Slam and Spain taking second place. pic.twitter.com/m5jzVxq81G