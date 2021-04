La escalofriante lesión de Chris Weidman, la tercera vez que ocurre en la historia de la UFC

El luchador estadounidense Chris Weidman protagonizó una de las lesiones más escalofriantes en los últimos años al partirse la pierna en dos. Como ya les ocurrise a tan solo otros dos deportistas en la historia de UFC: Corey Hill y Anderson Silva.

Weidman se enfrentaba en el evento UFC Night 261 a Uriah Hall, en un duelo que duró tan solo 17 segundos y que pasó a la historia por ser el primero en el que el ganador se proclama como tal sin dar ni un solo puñetazo.

