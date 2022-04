Un equipo de rugby femenino pierde por alineación indebida al poner a jugar a dos refugiadas ucranianas

El pasado 2 de abril el equipo femenino B del CP Les Abelles se imponía por 30-0 al Club de Rugby de la Universidad Católica de Valencia en un partido de semifinales de la Primera Territorial Femenina. Sin embargo, no disputarán la final si no el tercer y cuarto puesto tras darles el encuentro por perdido por alineación indebida.

Todo cambió cuando el UCV denunció que su rival había sacado al campo a dos jugadoras que no podían participar: Nataly Mazur y Oksana Nykoriak. Ambas son internacionales ucranianas y habían llegado a Valencia tras escapar de la guerra de su país. El CP Les Abelles les había dado la oportunidad de seguir disfrutando de su deporte y que debutaban en este encuentro.

??¡ÚLTIMA HORA!Nuestro equipo senior femenino B no jugará mañana la final de 1a Territorial por la resolución de la @ferugbycv considera alineación indebida por la participación de dos ucranianas en la SF vs UCV. Jugaremos por el 3° puesto vs Cuder mañana a las 15h en el Pantera.