Duplantis bate el récord del mundo de pértiga al aire libre

El sueco Armand Duplantis firmó la mejor marca de todos los tiempos al aire libre en salto con pértiga, tras imponerse en la reunión de Estocolmo, octava cita de la Liga de Diamante, con un mejor intento de 6,16 metros.

Un registro que permitió al joven atleta sueco, de 22 años, mejorar los 6,15 metros que el mismo poseía desde septiembre de 2020 como el mejor salto de la historia al aire libre.

