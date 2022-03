Duplantis bate su propio récord del mundo de pértiga al saltar 6,19 metros en Belgrado

El sueco Armand Duplantis volvió a ratificar su condición de mejor pertiguista de todos los tiempos al establecer este lunes en Belgrado un nuevo récord del mundo con un salto de 6,19 metros.

Un centímetro más que la plusmarca universal que el propio Duplantis poseía desde el 15 de febrero de 2020, cuando saltó 6,18 metros en la ciudad escocesa de Glasgow.

Lo que el sueco no pudo lograr ni en Karlsruhe ni en Berlín ni en Uppsala ni más recientemente en Birmingham, lo consiguió este lunes en el Stark Arena de Belgrado, el escenario que acogerá en once días los Mundiales en pista cubierta. Duplantis compitió en solitario, ya que antes de comenzar su concurso todos sus rivales ya habían sido eliminados. Una circunstancia que no pareció afectar al pertiguista escandinavo, que superó a la primera tanto los 5,61, como los 5,85 y lo 6,00 metros.

Momento en el que Duplantis, como ya ha ocurrido a largo de toda la temporada de pista cubierta, inició su asalto al récord del mundo y situó el listón en 6,19 metros. El sueco, de 22 años, no pudo superarlo a la primera ni tampoco a la segunda, pero sí a la tercera.

Lo hizo con cierta holgura, lo que abre la posibilidad de que el sueco, vigente campeón olímpico, pueda intentar establecer un nuevo récord en los Mundiales en pista cubierta que en poco más de una semana se disputarán en Belgrado.

?? ÚLTIMA HORA | Duplantis logra un nuevo récord del mundo de salto con pértiga



?? ¡Ha saltado 6,19 metros!



?? Tenía el récord anterior en 6,18 metros desde febrero de 2020



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/kuWxTnm5do — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 7, 2022