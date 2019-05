Djokovic y Thiem debutan con victoria en París

El tenista serbio Novak Djokovic inició sin fisuras su andadura en la edición 2019 de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de imponerse este lunes con bastante solvencia al polaco Hubert Hurkacz (6-4, 6-2, 6-2), mientras que el austriaco Dominic Thiem, vigente subcampeón del torneo, derrotó al estadounidense Tommy Paul (6-4, 4-6, 7-6(5), 6-2).

No tuvo excesivos problemas el número uno del mundo para sacar adelante su estreno en el torneo en el que intenta cerrar por segunda ocasión en su carrera la consecución de cuatro 'grandes' de forma consecutiva. En poco más de hora y media, el de Belgrado se deshizo de su rival, que no pudo contener la sólida imagen del balcánico, autor de 27 ganadores por 14 errores no forzados, la mitad en el primer parcial.

'Nole' salió decidido a meterse en la segunda ronda con el menor gasto de energía posible y lo confirmó con un 'break' en el primer juego al que sacó el máximo provecho sin dar concesiones con su servicio a Hurkacz.

A partir de ahí, Djokovic no se relajó y no permitió al polaco entrar en el partido, ni siquiera cuando perdió por primera y única vez su saque ya que, para entonces, el primer cabeza de serie ya mandaba con dos quiebres y esa favorable situación dejó ese tropiezo en una mera anécdota.

El tercer parcial no tuvo demasiada historia porque el serbio se mantuvo firme, sobre todo al servicio y desde ahí pudo controlar a su rival, de nuevo a remolque desdde el principio de la manga. Su siguiente oponente será el 'lucky loser' suizo Henri Laaksonen, verdugo del español Pedro Martínez Portero.

Por su parte, Thiem tuvo que pelear algo más en su estreno, en el que necesitó cuatro sets para citarse con el kazajo Alexander Bublik en segunda ronda. Así, el vigente subcampeón en París -cayó ante Nadal en la final de 2018- se llevó el primer parcial al romper en el último juego, pero Paul equilibró la contienda con otro solitario 'break' en el segundo.

La igualdad de la tercera manga obligó a recurrir al 'tie-break', donde el austriaco se mostró más solvente. Ya en el definitivo set, enlazó cinco juegos ganados de manera consecutiva para el 5-1, y remató el trabajo en su siguiente servicio para cerrar el duelo en algo más de dos horas y media de juego.

BERTENS, BARTY Y SERENA WILLIAMS CUMPLEN; KVITOVA SE RETIRA

En el cuadro femenino, la holandesa Kiki Bertens, número cuatro del mundo, no sufrió para deshacerse en su debut de la francesa Pauline Parmentier (6-3, 6-4), lo mismo que la australiana Ashleigh Barty, octava raqueta mundial, que solo necesitó dos mangas ante la estadounidense Jessica Pegula (6-3, 6-3).

Por su parte, la exnúmero uno del mundo Serena Williams, que ahora cierra el 'Top 10', tuvo que remontar en su partido ante la rusa Vitalia Diatchenko (2-6, 6-1, 6-0) para firmar su pase a la segunda ronda del torneo parisino. Mientras, la checa Petra Kvitova, sexta del ranking WTA, tuvo que retirarse sin jugar por una lesión en el brazo, por lo que no podrá salir como número uno de la capital francesa.