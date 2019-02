Djokovic, Simone Biles, Tiger Woods y Francia, ganadores en los Laureus 2019

El tenista serbio Novak Djokovic, numero uno del mundo, sumó su cuarto Premio Laureus al mejor deportista masculino en la vigésima edición de una gala que también destacó a la gimnasta estadounidense Simone Biles, recuperó los méritos del legendario golfista Tiger Woods y subrayó el papel realizado por Francia en el Mundial de Rusia 2018.

Los Laureus volvieron a tener en cuenta al tenis, con Djokovic y Naomi Osaka, premiada como revelación, y a una selección campeona en un Mundial de fútbol, Francia, que logró el galardón por segunda vez después de 2001.

Los premios, que se entregaron de nuevo en Montecarlo, volvieron a obviar al Real Madrid, que ha sido nominado en seis ocasiones, tres seguidas, y que sigue sin tener en su historial este reconocimiento. Tampoco Luka Modric, Balón de Oro en 2018, tuvo mención alguna en el Fórum Grimaldi. No fue citado por el actor James Mardsen, protagonista de X-Men y Westworld, que presentó la ceremonia.

Tiger Woods fue reconocido con el premio al regreso del año. Diecinueve temporadas después de que fuera premiado como el mejor deportista.

CUARTO LAUREUS DE DJOKOVIC

It was fitting that we gave the last words of #Laureus19 to an athlete who epitomises so much of what we admire in our sporting heroes.



What a speech @DjokerNole... pic.twitter.com/kQpZm5RK1M