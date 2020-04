Djokovic y Murray crean su tenista perfecto

El serbio Novak Djokovic y el escocés Andy Murray charlaron a través de las redes sociales y en medio del confinamiento por la crisis del coronavirus, y aprovecharon para crear lo que sería el tenista perfecto.

Ambos jugadores quedaron en las redes sociales, en una divertida conversación que comenzó con retraso por culpa de 'Nole'. El de Belgrado llegó tarde al directo, mientras Murray le tachaba de poco puntual. Lo más destacado de la charla fue cuando ambos construyeron su tenista perfecto.

.@andy_murray and I will be doing IG Live together at 7pm CEST this Friday. We’ll pick a few questions to answer about our careers and history. Comment with your questions below and join us for the most exciting Friday night plans we’ll have all month �� #tennisathome @atptour pic.twitter.com/59mOdEScOc