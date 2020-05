Djokovic descarta la participación de Nadal y Federer en su gira benéfica por los Balcanes

BELGRADO, 25 (dpa/EP)

El número uno del tenis mundial Novak Djokovic se ha mostrado "emocionado" por el Adria Tour, la gira benéfica que realizará próximamente en cuatro ciudades de los Balcanes, y ha descartado la participación de Roger Federer y Rafa Nadal.

"Estoy emocionado de poder jugar frente a mi publico y viajar por la región. Es humanitario y todos los ingresos de patrocinios y derechos de televisión irán a organizaciones benéficas. Mi fundación estará entre ellas", dijo el serbio ante la prensa en Belgrado.

Con el tenis profesional suspendido debido a la pandemia de coronavirus al menos hasta finales de julio, Djokovic ha promovido esta gira de cuatro paradas en tierra batida que comenzará en Belgrado el 13 de junio y que se disputará con sets a cuatro juegos en lugar de los seis habituales.

"Las estrellas mundiales que vengan tendrán la opción de elegir cualquier la organización benéfica que quieran. Van a jugar gratis, por nuestra relación y por la naturaleza humanitaria de la gira", explicó el serbio.

Alexandar Zverev, Dominic Thiem y Grigor Dimitrov están confirmados para jugar al menos una vez, pero Djokovic reveló que a Federer no se lo ha pedido por problemas físicos en su rodilla. "Rafa (Nadal) recientemente comenzó a jugar, pero no le he preguntado. Tal vez le pregunte, pero no espero que venga", apuntó respecto al español.