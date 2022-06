Discute con el guardia de seguridad sin saber que es un exboxeador y acaba noqueado

Julius Francis fue un exboxeador de los pesos pesados que desarrolló su carrera durante las décadas de los 90 y los 00 llegando incluso a pelear contra Mike Tyson en el año 2000 contra el que perdió por KO. Ahora, a los 57 años, trabaja como guardia de seguridad en Londres en el Boxpark de Wembley.

Esta semana Julius ha vuelto a ser noticia tras volverse viral después de noquear a un hombre que en estado muy agresivo comenzó a discutir con el público y la seguridad del recinto a los que llegó a agredir. De un solo puñetazo tumba al individuo al que sus amigos tratan de intentar reanimar en una impactante imagen.

El dueño del Boxpark de Wembley y jefe de Julius Francis salió rápidamente a apoyar a su trabajador del que reconoció que había hecho bien su trabajo para reducir a un individuo que a partir de ahora se lo pensará dos veces antes de buscar bronca. En la Wikipedia incluso llegan a bromear con el incidente y suman el KO a los resultados de Francis durante su carrera colocando su récord en 24-24-1.

Julius Francis' boxing record on his Wikipedia page has been updated… pic.twitter.com/gSVtbYogTT