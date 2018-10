La delegación española de los Juegos de la Juventud visita 'La Bombonera' de Boca Juniors

Los deportistas españoles que han participado en los Juegos Olímpicos de la Juventud han visitado el Estadio y Museo del Boca Juniors, 'La Bombonera' en una actividad organizada por LaLiga4Sports y que contó con la colaboración del Comité Olímpico Español (COE) y el propio club porteño.

Más de 100 participantes, entre deportistas y técnicos de la delegación española, visitaron uno de los grandes templos del fútbol mundial, situado en el porteño barrio de La Boca.

Entre los deportistas, destacó la presencia de los campeones olímpicos de balonmano playa o a los medallistas Yoel Becerra, Carla García, Laura Heredia, Igor Bellido y Manuel Martos.

Guillermo García Cabañas, medalla de oro con la selección masculina de balonmano playa, se mostró emocionado por su desempeño y el de su equipo en la competición y por la posibilidad de conocer el estadio de Boca Juniors.

"Llegamos con el claro objetivo de conseguir el oro y lo hemos logrado. Deportivamente es el máximo a lo que se puede aspirar. La visita a 'La Bombonera' es una gran iniciativa de LaLiga4Sports que nos ha hecho mucha ilusión poder disfrutar", finalizó.

Carla García, bronce en los 400 metros vallas, reconoció que "el objetivo de esta competición era vivir el deporte e interactuar junto a gente de otros países" y aseguró, con respecto a la visita a Boca Juniors con LaLiga4Sports, que "que el fútbol ayude a otros deportes es positivo para que estos crezcan y se les dé la importancia que se merecen".

Por su parte, Laura Heredia, bronce por equipos mixtos en pentatlón moderno, analizó sus sensaciones tras participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud. "Me quedé muy cerca de las medallas en la individual, no terminé con buen sabor de boca, pero tras el bronce en el relevo estoy muy contenta. Es buena la filosofía de LaLiga4Sports de unir otros deportes. Conocer este estadio ha sido fantástico; me ha gustado mucho", comentó.

España ha concluido su participación en la tercera edición de la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud con nueve medallas, un oro, tres platas y cinco bronces, y otras seis en los eventos mixtos internacionales, dos oros, dos platas y dos bronces.