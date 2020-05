La delantera Sonia Bermúdez anuncia su retirada deportiva a los 35 años

La madrileña Sonia Bermúdez anunció este miércoles su retirada deportiva del mundo del fútbol, al que ha estado vinculado durante dos décadas, conquistando nueve títulos ligueros y tres de la Copa de la Reina.

Bermúdez, de 35 años, jugó la pasada campaña en el Levante UD y en el que había aterrizado en 2018. El conjunto 'granota' fue el séptimo club en su curriculum tras el Sporting Huelva, el Sabadell, el Rayo Vallecano, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, y el WNY Flash estadounidense.

La delantera, una de las mejores goleadoras del fútbol nacional, ganó tres títulos ligueros con el conjunto vallecano, el club de su barrio natal, otros cuatro con el blaugrana y dos más con el colchonero, además de un trofeo copero con cada uno de estos tres equipos. Además, fue internacional con la selección española, con la que disputó el histórico primer Mundial en Canadá en 2015.

"Gracias fútbol, 20 años contigo, disfrutando de cada entrenamiento, de cada partido y cada momento. Gracias a ti supe cual era mi camino", escribió Sonia Bermúdez en sus redes sociales al realizar el anuncio de su adiós.

La madrileña recalcó que sólo podía dar "las gracias" al fútbol. "Me has dado todo lo que soy. Me enseñaste que levantar un título era la recompensa al trabajo en equipo y que celebrar un gol hacía feliz a mucha gente. Esa sensación me guió siempre", indicó.

"Pero si hubo algo por encima de todo, fue llevar tu escudo, escuchar tu himno y representarte en un Mundial y en una Eurocopa. Jugar en la selección española fue la mejor experiencia de mi vida. Hoy puedo decir que cumplí mi sueño", celebró la delantera, que dio las gracias a Pedro Martínez Lasa por hacerla "creer" en sus posibilidades de triunfar en el fútbol.

También se acordó de todos los clubes que le dieron "una oportunidad". "Gracias por confiar en mí, por entender mi fútbol y por rodearme de futbolistas que me hicieron mejor. Compañeras, gracias a vosotras alcancé todas mis metas en este deporte", confesó.

"Gracias a mi familia por dejarme creer en mi sueño y por compartirlo. Ahora comprendo que sin su amor nada habría sucedido", prosiguió la madrileña. "Y aunque en esta temporada 2019-2020 finalizo mi etapa como futbolista, estoy llena de energía e ilusión por aprender a vivirte de otra manera. Gracias por hacerme la persona más feliz del mundo. Hasta siempre fútbol", sentenció.