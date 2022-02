El XV del León da otro paso hacia el Mundial tras derrotar a Rumanía

La selección española de rugby, el XV del León, consiguió una gran victoria ante la de Rumanía por 38-21, con la que ocupa la segunda plaza de la clasificación del Europeo y puede mirar ya de reojo al Mundial. Muchas de las opciones de clasificación para el Mundial pasaban por este choque ante Rumanía y el partido fue acorde a la importancia del mismo, tenso, duro, peleado.

