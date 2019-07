David Martín: "Fui cobarde en Roma 2009 y ahora transmitiré que seamos valientes"

El seleccionador nacional de waterpolo masculino, David Martín, calificó de "increíble" el pase a la final del Mundial tras batir este jueves a Croacia gracias a "un compromiso brutal y una seriedad increíble en defensa", y dejó claro que se quiere quitar la espina de hace nueve años cuando, como jugador en el partido decisivo ante Serbia, cree que fue "cobarde", por lo que transmitirá a sus jugadores que sean "valientes".

"Ha sido increíble, vuelvo a felicitar al equipo por su trabajo en defensa, no sólo en este partido sino ya ante Japón y Serbia. Han tenido un compromiso brutal y una seriedad increíble en defensa y ahí somos peligrosos", reflexionó Martín en declaraciones facilitadas por la RFEN.

El técnico recalcó que "luego el partido se puso muy duro", sobre todo en el cuarto final. "Nos ha costado atacar, pero hemos aguantado, también con el hombre de menos. No me queda más que felicitar y animarles a que sigan así la final", comentó.

Para Martín, esta determinación defensiva en el equipo "ha nacido poco a poco". "Este es un grupo que ha sufrido mucho, que no ha tenido esas alegrías en mucho tiempo y que ahora tiene jóvenes con mucha ambición. Ganamos como equipo y han entendido que si afrontan los momentos importantes y defendemos dejándonos la vida por nuestro compañero y nuestro amigo, somos un equipo temible", afirmó.

"En Roma perdimos la final y fui responsable, no volveré a ser cobarde y transmitiré a los jugadores que sean valientes, que se lo pasen bien, porque esto al final es waterpolo y hay cosas más importantes. Esa tranquilidad les debe servir para mostrar qué es España y si luego viene un equipo más fuerte no habrá que reprocharse nada. Estoy convencido de que se dejarán la vida. Vamos a por el oro y con nuestra esencia y compromiso, seguro que haremos un gran partido", añadió de cara a la final y recordando una jugada que protagonizó en aquella final y en la que no tomó la mejor decisión.

Finalmente, consideró "brutal" el haber conseguido el billete olímpico porque significa quitarse "un estrés increíble" y les dará "tranquilidad para planificar ya los Juegos y que los jugadores puedan tener un poco de descanso en la mitad de temporada".

"El Europeo no será fácil y ahora lo podremos afrontar con las máximas garantías para ganar, pero los jugadores han disputado muchos Preolímpicos y no ir a uno es una tranquilidad muy grande", sentenció Martín.