David Gallego: "Soy 'perico' y el objetivo es unirnos con la afición para ser muy fuertes"

El nuevo entrenador del RCD Espanyol, David Gallego, ha asegurado este viernes en su presentación que su gran "objetivo madre" es lograr que la afición se identifique en valores con su equipo para unidos ser "muy fuertes" y poder afrontar una temporada que prevé dura y exigente, sobre todo si logran estar en la Liga Europa mediante la fase previa de este verano.

"Soy 'perico' y nuestro ADN es humildad, sufrimiento, compromiso, solidaridad, es identidad, es sentimiento, y al final lo más global es que somos una familia. Si transmitimos estos valores, la gente se sentirá identificada y ese es mi objetivo número uno, imprescindible sí o sí", se sinceró en rueda de prensa.

En este sentido, Gallego cree que serán más fuertes como equipo si se unen a la afición. "Tengo muy claro cuál es el objetivo de este año. Un objetivo que es imprescindible conseguirlo, nos vamos a desvivir para lograrlo, y será la madre de nuestro proyecto. El objetivo es unirnos con la afición, porque unidos somos muy fuertes", aseguró.

Tras agradecer al presidente y propietario del club, Chen Yansheng, al Consejo de Administración y a la dirección deportiva que le hayan dado esta oportunidad, aseguró que llega dispuesto a alargar su sueño. "Me dan la oportunidad de ser el líder de este proyecto, es una ilusión tremenda liderar un proyecto en mi casa. Estar aquí es un sueño, pero es el inicio de un sueño que continúa", apuntó.

"Esto lo he soñado, lo he trabajado, y con el convencimiento de que algún día llegaría y tenía que estar preparado. Me veo preparado, convencido, ilusionado, y veo que la dirección está casi más convencida que yo", celebró en este sentido el nuevo técnico, que coge el relevo de un Rubi que ha optado, tras llevar al equipo a Europa, firmar por el Real Betis.

Gallego llega con ambición y sin presión, dispuesto a que esa unión entre equipo y grada les lleve lo más arriba posible. "No firmo nada, lo único que quiero conseguir es que la gente se sienta identificada con el equipo, porque esos valores que tienen los 'pericos' los tenga mi equipo, y ya veremos dónde nos lleva la competición", auguró.

"El proyecto es este, de gente de la casa y con ADN 'perico'. Si el entrenador que hay abajo está en condiciones de liderar el proyecto, es que el camino es el correcto. Me uno a este barco porque estoy convencido y creo en él, estoy ilusionado y convencido de tirar adelante este proyecto", recalcó.

Explicó que le gusta que sus equipos sean "protagonistas con el balón". "Pero no soy parecido a nadie, soy David Gallego. Pero va a haber cierta continuidad. Y sobre la cantera, no regalo nada, no doy oportunidades sino que tienen que pedirlas, y entonces las doy. Conozco perfectamente lo que hay en la casa, no sólo en el filial sino más abajo", aportó.

De todos modos, sin saber qué jugadores saldrán o cuáles entrarán, dio un mensaje de tranquilidad a sus ya jugadores. "Tenemos una plantilla que se merece el premio y la ilusión de empezar a disputar la competición para la que se han clasificado. Sé que será un año de mucha exigencia si hay tres competiciones, el esfuerzo va a ser brutal pero la afición también deberá tener esto en cuenta", comentó.

"No tengo ninguna duda, me he estado preparando por si venía la oportunidad, poderla aprovechar. Y si es en mi casa, dudas cero. Siempre me he sentido muy querido y que contaban con mi potencial, y no tengo ningún problema de estar aquí y de seguir", concluyó sobre su camino previo a ser técnico del primer equipo.