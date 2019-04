David Aganzo y las futuras elecciones sindicales de mayo: "Estamos haciendo historia y no nos damos cuenta"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, reivindicó este miércoles que están "haciendo historia" porque, por primera vez, los futbolistas de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3 van a poder elegir en mayo al sindicato que les represente, y recalcó que el que dirige es "independiente, igualitario y blindado ante cualquier interés de terceros".

Los futbolistas profesionales están citados a las urnas para elegir qué sindicato, si el suyo o Futbolistas ON, les representará en las futuras negociaciones con LaLiga en relación al Convenio Colectivo, unas votaciones que se realizarán en los vestuarios de los clubes profesionales entre el 10 y el 20 de mayo y a propuesta de la AFE.

"Por primera vez, los futbolistas irán a votar a sus representantes sindicales. Estamos haciendo historia y no nos damos cuenta", celebró Aganzo en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Repsol y Loterías y Apuestas del Estado.

El exdelantero recalcó que su sindicato es "independiente, igualitario y blindado ante cualquier interés de terceros". "Sólo hay en España uno con estos requisitos y se llama AFE. FIFPro sólo reconoce uno por país y en España es AFE. Apoyarnos es elegir unidad, unidos somos más fuertes", aseguró, haciendo un símil con el eslogan de su asociación para estos comicios. "Tenemos el firme compromiso de aumentar la unión para que AFE siga siendo un referente y la casa común de todos y todas las futbolistas", añadió.

"Los futbolistas saben perfectamente qué es AFE y lo que hace por ellos, es un sindicato que está a su lado en todo momento y que siempre que ha habido un problema en estos últimos 41 años es el único que ha estado ahí", prosiguió Aganzo.

Pero ahora ha aparecido otro sindicato, 'Futbolistas ON', que también pelea por los derechos de los futbolistas y que se sienta en las negociaciones. "Sus únicas acciones han sido en contra de AFE, sólo demanda a futbolistas", advirtió.

"No sé quién paga eso, sé perfectamente lo que cuesta ingresar dinero para dar servicio a los futbolistas y sé que es muy difícil su manejo", apuntó sobre la financiación que puede recibir el organismo que preside Juanjo Ramírez para sus acciones.

Aganzo dejó claro que le gustaría Futbolistas ON "luchara realmente por los futbolistas". "Nosotros en 41 años lo tenemos muy claro y va a ser así en el futuro. Tenemos que estar todos juntos e ir hacia un mismo camino porque es la única manera de conseguir los objetivos y el ejemplo claro son nuestros fundadores. Los propios futbolistas saben perfectamente todo, hablan entre ellos y hay pocas mentiras, aquí nos conocemos todos", sentenció.

Por otro lado, están trabajando "en el marco legal" con el resto de asociaciones para que se reflejen sus "derechos en la nueva Ley del Deporte". "Tenemos que conseguir estar presentes como personas jurídicas con voz y voto", indicó.

"TEBAS ME INVITÓ A UNA BARBACOA, NO FUI Y ME ARREPIENTO"

El exdelantero remarcó que es la Segunda B y la Tercera donde "más" se les necesita. "Sin salir en las portadas, tienen la misma dedicación que en las categorías superiores", aseveró Aganzo, que se refirió a la creación del Fondo de Garantía Salarial "para que todos tengan salario", o las becas de estudio. "Todos tienen a su lado a un sindicato potente, atento y abierto los 365 días del año que cuida de su carrera y cuando se apagan los focos", reiteró.

En este sentido, no olvidó el papel de las Sesiones AFE, destinados a jugadores que no tienen equipos. "El 95 y el 96 por ciento se colocan, está siendo un éxito. Cuando uno se queda sin poder competir es un momento duro y el sindicato debe estar cerca", puntualizó.

Otra de "las señas de identidad" son las tres Escuelas AFE que tienen en Madrid, Córdoba y Murcia, o la faceta social a través de los Talleres de Reminiscencia "para paliar el Alzheimer a través de los recuerdos del fútbol", la lucha contra la ELA, el trabajo con NUPA o la puesta en marcha de la Fundación AFE para "devolver a la sociedad tanta pasión, entusiasmo y afición por este deporte".

Sobre el proyecto de la Casa del Futbolista, reconoció que tras la salida de Luis Rubiales estuvo "un poco parado". "Queremos proponer que siga en pie, pero en Madrid. La Asamblea debe decidir si sigue y que sea en Madrid, que es donde creemos que debe estar porque ahí están la RFEF y LaLiga", detalló.

Aganzo eludió hablar sobre las negociaciones del Convenio de Coordinación entre la RFEF y LaLiga porque es un tema entre estos dos organismos, presididos por dos personas que conoce bien. "Luis (Rubiales) fue nuestro presidente durante 8 años y sabe como piensan los futbolistas, nuestra relación es buena. Con Javier (Tebas) tengo mucho trato y hablo mucho con él, pero no es futbolista. Me invitó a una barbacoa, pero no fui y me arrepiento", agregó con una sonrisa.

"La relación entre la RFEF, LaLiga y nuestra asociación debe ser fluida y unida por el bien de la sociedad, del deporte español y de la 'Marca España'. La relación de los tres debe ser buena y profesional, no puede prevalecer lo político al deporte", admitió el presidente de la AFE.

"ES UN HONOR REPRESENTAR A MÁS DE 10.000 DEPORTISTAS"

Este también hizo un repaso a la "larga historia" del sindicato y sus primeros pasos en pos de defender los derechos de los futbolistas con las demandas de "libertad de reunión, de pensamiento, sindical". "Había muchas cosas que pedir, pero al final no hizo falta esa huelga y estas demandas sentaron bases para trabajar en derechos y obligaciones de profesionales", comentó.

"De no ser por AFE y el trabajo de aquellos valiosos y valientes fundadores no estaríamos hablando de los derechos de los deportistas, y lo digo consciente de que hay desigualdad entre hombres y mujeres y de las condiciones precarias de otros deportes", remarcó.

También mostró su "gratitud" a Joaquín Almunia, presente en la sala, por su labor cuando era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a mediados de los 80 y clave en que saliese en julio de 1985 el Real Decreto 1006 que "regulaba las relaciones laborales de los deportistas".

Aganzo, que creía en su época de jugar que "la política influía menos" en el deporte, no piensa en una posible reelección. "Vivo día a día y lo disfruto, es un honor representar a más de 10.000 deportistas. Creo mucho en el destino y que trabajando día a día surgen diferentes opciones. Quien me iba a decir hace dos o tres años que iba a estar liderando una asociación como AFE. Espero estar mucho tiempo, sobre todo hasta que quieran los y las futbolistas", sentenció.

El exdelantero del Real Madrid, Hércules y Rayo Vallecano, entre otros clubes, fue presentado por el exseleccionador nacional Vicente del Bosque, uno de los que se implicó en la creación de AFE y que le hizo debutar en el conjunto madridista, en un partido de la 'Champions' contra el Rosenborg en 2000.

"Fue todo un valiente, le admiro. Cuando dieron la alineación y dijo mi nombre, creía que se había confundido, me sorprendió. Jugar con Roberto Carlos, Hierro, Redondo, que eran mis ídolos desde pequeño, era un sueño para mí", rememoró.