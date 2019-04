Dani Alves: "Me gustaría que en el PSG me hicieran caso"

PARÍS, 11 (Reuters/EP)

El lateral brasileño Dani Alves, jugador del Paris Saint-Germain, afirmó este jueves que le "gustaría" que en el seno de su club le "hicieran caso" y que siguieran más sus recomendaciones de cara a mejorar sus malas actuaciones en la Liga de Campeones.

"Cuando quiero decir algo, me gustaría que me hicieran caso. No porque sea mejor que otros, sino porque he estado ahí. Y cuando alguien ha estado ahí, tal vez sea bueno escucharlo, confiar en su experiencia. Tal vez funcione, quizás no. Me gustaría que cuando dijera algo, me escucharan más", dijo Alves durante una entrevista a RMC Sport.

"Sé cómo ganar", añadió el defensa brasileño, de 35 años y en las filas del club parisino desde 2017, adonde había llegado procedente de la Juventus. Así, Alves ha estado negociando una extensión de su contrato para la próxima temporada con el PSG.

El otrora jugador del FC Barcelona suma tres títulos de la Liga de Campeones, tres en el Mundial de Clubes y dos títulos en la Supercopa de Europa, junto a muchas conquistas a nivel local que lo ubican como el futbolista activo más ganador del mundo.

Pese a todo, no pudo evitar que su actual equipo fuese eliminado este año por el Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones; fue la tercera ocasión seguida en la que el PSG se quedaba en la cuneta de manera temprana.