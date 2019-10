Cuatro años de sanción para el entrenador Alberto Salazar

La Agencia Estadounidense Antidopaje (USADA) anunció este lunes una sanción de cuatro años para el entrenador Alberto Salazar, conocido por haber dirigido hasta 2017 la carrera del británico Mo Farah, por haber quebrantado las reglas antidopaje.

En un comunicado, la USADA indicó que los dos paneles independientes de tres miembros cada de uno de la Asociación de Arbitraje Americano dictaminó que Salazar y al médico Jeffrey Brown "traficaron con testosternoa, administraron una infusión prohibida y participaron en la manipulación para intentar evitar que la USADA tuviese información sobre su conducta".

La sanción comenzará a partir de este 30 de septiembre por lo que el entrenador no podrá estar en los Mundiales de Atletismo al Aire Libre que se están celebrando en Doha y donde una de sus atletas, la holandesa Sifan Hassan, se proclamó el pasado fin de semana campeona del mundo de 10.000 metros.

"Los atletas hallaron el valor para hablar y finalmente revelaron la verdad. Mientras actuaban en conexión con el Nike Oregon Project, el señor Salazar y el señor Brown demostraron que ganar era más importante que la salud y el bienestar de los atletas que ellos juraron proteger", advirtió Travis T.Tygart, director ejecutivo de la USADA.

Alberto Salazar, nacido en La Habana y ganador en tres ocasiones consecutivos del Maratón de Nueva York en los años 80, es el principal responsable del Nike Oregon Project, uno de los grupos más prestigiosos para fondistas, y fue entrenador del británico Mo Farah, cuatro veces campeón olímpico, mientras que el doctor Jeffrey Brown, es un endocrino que trató a muchos de los atletas del reputado técnico.

"Siempre me he asegurado que el Código Mundial de la Agencia Mundial Antidopaje se siga de forma estricta. El Oregon Project nunca ha permitido ni permitirá el dopaje. Apelaré y espero que este injusto y prolongado proceso llega a la conclusión de que sé que es verdad. No comentaré nada más a partir de este momento", replicó Salazar en un comunicado en la web del Oregon Project.

Este, "sorprendido" por la resolución, recalcó que tanto sus atletas como él habían "sufrido un trato injusto, poco ético y altamente dañino por parte de USADA" y calificó de "engañosa" el comunicado de Travis Tygart señalando que ponen "el triunfo por encima de la seguridad del atleta".

"El panel de jueces observa que el demandado no parece haber sido motivado por ninguna mala intención de cometer las violaciones que el panel encontró. De hecho, se sorprendió por la cantidad de cuidado generalmente tomado por el demandado para asegurarse de que cualquier técnica, método o sustancia nueva que intentara probar fuera legal bajo el Código Mundial", sentenció.