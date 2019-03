(Crónica) El Nàstic tumba al Albacete de penalti en el último minuto

El Mallorca pide paso en los 'play-offs' tras vencer al Oviedo

El Albacete Balompié pinchó por cuarta semana consecutiva en su visita al Nàstic de Tarragona, donde cayó en el último suspiro y de penalti, para seguir desperdiciando oportunidades de afianzar su deseo de pelear por el ascenso a Primera División en un partido de la jornada 29 en LaLiga 1/2/3, mientras que el Cádiz cayó ante el Elche (1-0).

En el Nou Estadi, el Albacete fue incapaz de doblegar al Nàstic de Enrique Martín, el que fuera entrenador de los manchegos hasta la temporada pasada, en un duelo donde los locales generaron más ocasiones, pero acabaron hincando la rodilla con un penalti por manos de Gentiletti a 30 segundos del final del partido.

Sadik, pese a la presión del reloj, no falló desde los once metros y permite a su equipo seguir creyendo en la salvación. El cuadro de Ramis lo intentó en la última jugada e incluso rozó en el larguero, pero no pudo establecer de nuevo el empate. El Alba se queda tercero de forma provisional y el Nàstic, vigésimo a un punto de la salvación.

Por su parte, el Mallorca derrotó al Oviedo (1-0) en un partido con intereses directos que permite a los baleares pedir paso en la zona de 'play-off'. El equipo de Vicente Moreno fue muy superior a los asturianos -que no llegaron a tirar a puerta- y alcanza un mes sin perder, lo que le coloca en la séptima posición.

Los insulares necesitaron un gol del ecuatoriano Pervis Estupiñán, a diez minutos del final, para dejar los puntos en casa y seguir soñando con la fase de ascenso. El Oviedo, por contra, acumula tres jornadas sin ganar y pone en peligro la octava plaza.

La zona de promoción la sigue marcando un Cádiz que vio frenada su racha de cuatro victorias en su visita al Martínez Valero. El Elche se llevó los tres puntos, para poner tierra de por medio con la zona baja, por medio de Dani Calvo y aguantó la victoria con un jugador menos desde el final del primer tiempo con la roja a Juan Cruz.

Además, el Sporting firmó su segunda victoria consecutiva tras imponerse al Almería por la mínima (1-0) merced a un tanto de Álex Alegría pasada la hora de partido. Los rojiblancos cogen aire en mitad de la tabla con la undécima plaza, mientras que los andaluces, más de lo mismo en la novena.

--JORNADA 29.

- Sábado 9.

Mallorca-Oviedo 1 - 0.

Sporting-Almería 1 - 0.

Nástic-Albacete 1 - 0.

Elche-Cádiz 1 - 0.

- Domingo 10.

Rayo Majadahonda-Alcorcón 12:00.

Extremadura-Córdoba 16:00.

Granada-Zaragoza 18:00.

Tenerife-Numancia 18:00.

Deportivo-Las Palmas 20:00.

- Lunes 11.

Málaga-Osasuna 21:00.

Descansa: Lugo.

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTOS.

--------------------------------------------------------------.

1. Osasuna 28 16 6 6 36 25 54.

2. Granada 28 15 8 5 36 18 53.

3. Albacete 29 13 11 5 36 23 50.

4. Málaga 28 14 8 6 29 19 50.

5. Deportivo La Coruña 28 12 13 3 39 21 49.

6. Cádiz 29 13 8 8 38 24 47.

7. Mallorca 29 12 9 8 36 28 45.

8. Real Oviedo 29 12 8 9 32 32 44.

9. Almería 29 11 10 8 33 26 43.

10. Alcorcón 28 12 6 10 29 25 42.

11. Sporting Gijón 29 10 9 10 31 27 39.

12. Las Palmas 28 8 14 6 32 30 38.

13. Elche 29 8 12 9 30 34 36.

14. Numancia 28 8 10 10 33 34 34.

15. Real Zaragoza 28 7 10 11 30 35 31.

16. Tenerife 28 6 13 9 23 31 31.

17. Rayo Majadahonda 28 8 6 14 25 38 30.

18. Lugo 28 6 10 12 27 36 28.

19. Extremadura 28 5 9 14 30 40 24.

20. Gimnàstic 29 6 6 17 18 42 24.

21. Córdoba 28 4 10 14 33 51 22.

22. Reus 28 5 6 17 16 34 0.

Nota.- El CF Reus ocupa la última posición, con cero puntos debido a su expulsión de la competición.