Crawford vence a Errol Spence Jr. y unifica los cuatro cinturones del peso wélter

El estadounidense Terence Crawford noqueó a su compatriota Errol Spence Jr. en el noveno asalto y se impuso este domingo en el T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos, para coronarse campeón indiscutido del peso wélter.

Terence Crawford (40-0), que exponía el título de la OMB, arrebató el invicto y los cinturones de la CMB, FIB y AMB a Errol Spence Jr. (28-1) en una nueva cátedra del púgil de Nebraska. Se postula, una vez más, como uno de los mejores libra por libra del planeta.

Crawford asombró una vez más al mundo del boxeo. Todos los aficionados al arte de las dieciséis cuerdas centraron su atención en lo que iba a suceder en Las Vegas. ‘Bud’ no defraudó y dio una exhibición ante un voluntarioso Spence.

The referee calls a stop to the fight in the 9th, as Terence Crawford defeats Errol Spence Jr to sit alone at the top of the division. #SpenceCrawfordpic.twitter.com/b2yIkj8QAr