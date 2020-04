Correa: "Me hubiera gustado jugar con Forlán"

El internacional argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa expresó su deseo por volver a encontrarse pronto con sus compañeros y cuerpo técnico del conjunto colchonero tras la crisis por la COVID-19, y confesó que le hubiera gustado coincidir en la plantilla con el ariete uruguayo Diego Forlán.

"Se extraña ir a entrenar, ver a mis compañeros, el cuerpo técnico. Esperemos que, dentro de poco, nos volvamos a encontrar todos de nuevo. Han pasado muchísimas leyendas por este club. Creo que me hubiera gustado jugar con Forlán", manifestó en respuesta a '#LaPreguntaMahou', las cuestiones que plantea la afición del Atlético en redes sociales.

El último gol del Vicente Calderón "siempre va a quedar guardado" en su corazón, aunque Ángel Correa destacó como su mejor momento en el club madrileño el del debut en septiembre de 2015 frente al Eibar, con un tanto incluido.

"Mi momento favorito fue cuando me tocó debutar por los meses duros que me tocó pasar, y después lo son todos. Cada vez que me toca vestir esta camiseta lo disfruto al máximo. También cuando ganamos la Europa League, fue una felicidad enorme", rememoró el ariete sudamericano.

A su juicio, todas las temporadas son distintas, pero en lo personal este curso 2019-20 estaba teniendo "más continuidad" y demostrando más su juego. "Trato de ayudar a mi equipo desde donde me toque hacerlo y creo que lo estaba haciendo bien. Espero que, cuando volvamos, pueda seguir así", deseó.

Ante ese eventual retorno a los entrenamientos y la competición después del parón por la crisis del coronavirus, Correa lanzó un mensaje positivo. "Son momentos duros los que vivimos en todo el mundo. Estamos en el final, hay que tener paciencia. Creo que, dentro de poco, estaremos juntos dando pelea", indicó.