El COE también pide a Sánchez presupuesto para que RTVE retransmita los Juegos de Tokio 2020

El Comité Olímpico Español (COE) también ha solicitado por carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presupuesto para que RTVE pueda retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán el próximo verano.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes del COE, que con su solicitud se une a la misiva de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo. La Corporación remitió una carta a Sánchez en la que se expresa "la importancia y la relevancia que tienen los Juegos Olímpicos para los españoles y para todos los ciudadanos que viven en el país".

El COE remitió el pasado mes de septiembre su misiva en la que solicitaba que hubiese un presupuesto para que RTVE pueda retransmitir los juegos. Según fuentes del organismo, en la carta se hace referencia a lo importante que es para España que TVE retransmita los Juegos Olímpicos por el grado de integración que tiene el deporte y los niveles de audiencia que genera.

Por su parte, Mateo se ha puesto en contacto con los ministros de Hacienda y Cultura, además del escrito remitido a Sánchez. "En esa carta le he expuesto al presidente que, si no ofrecemos por la televisión pública los Juegos de Tokio sería la primera vez en la historia que RTVE no retransmitiera esta importante cita deportiva", señala en una respuesta a una pregunta parlamentaria del PP.

En esa misma respuesta a los 'populares', la responsable de la corporación señala que está a la espera de una respuesta de la Moncloa a su misiva que, según señalan a Europa Press fuentes de RTVE, fue remitida al jefe del Ejecutivo antes del verano y antes de conocerse que habría una repetición de elecciones.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda recalcaron a Europa Press este martes y han reiterado este jueves que el compromiso del Ejecutivo "es dotar presupuestariamente a TVE para que asuma la retransmisión" de los Juegos ya que sus cuentas actualmente en vigor, las prorrogadas aprobadas en 2018, no tienen una partida específica para este fin.

Desde RTVE recuerdan que faltan diez meses para la celebración de los juegos y que el margen de maniobra es cada vez más "difícil". La prioridad es conseguir la señal y poder personalizarla. Por ejemplo, si se emite la final con un deportista español que haya margen para luego poder entrevistarlo.

También recuerdan que todas las grandes televisiones públicas españolas menos la de España han adquirido ya la señal, que comercializa Discovery. El Comité Olímpico Internacional (COI) vendió a Discovery los derechos de los Juegos Olímpicos de 2018 a 2024. Al menos 200 horas de los mismos deben emitirse en abierto.

RTVE estima una inversión necesaria mínima para adquirir la señal y cubrir los juegos de 55 millones de euros y fuentes de la Corporación señalan que se han limitado a informar al Gobierno de la situación. Además, recalcan que en dos de los cuatro últimos ejercicios en los que ha habido Juegos Olímpicos, se ha incrementado la partida para RTVE. Si bien es cierto que en el caso de 2012 se redujeron las subvenciones aunque, según la corporación, se habían consolidado crecimientos anteriores.