El chino Sun Yang la lia en el podio tras recibir de nuevo el rechazo de un nadador

El nadador chino Sun Yang volvió a ser el centro de la polémica en la jornada de este martes de los Campeonatos del Mundo que se están celebrando en Gwangju (Corea del Sur) tras conquistar en los 200 libre su segundo oro y recibir otra muestra de rechazo de un competidor.

Sun Yang was more demonstrative shouting at Scott just before the Chinese anthem. pic.twitter.com/Q1e7vmNlNC