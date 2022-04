Charlie Mills anota un ensayo y se le clava el banderín en la pierna

El jugador de los Saddleworth Rangers de Rugby de Oldham, Charlie Mills, se clavó el banderín en la parte posterior de su pierna tras conseguir anotar un ensayo en el partido que enfrentaba a su equipo contra el Rose Bridge en un partido de la Primera División de la 'National Conference League'.

Toughest man in RL this week goes to Charlie Mills from @SaddRangers that’s some story to tell your mates in the club house! We salute you my man ?? pic.twitter.com/16iehcBg1R