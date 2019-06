La centrocampista alemana Marozsan no jugará ante España por tener roto un dedo del pie

BERLÍN, 11 (Reuters/EP)

La centrocampista alemana Dzsenifer Marozsan, una de las estrellas de su selección, se perderá lo que queda de fase de grupos del Mundial de Francia, tras romperse un dedo del pie en el debut del combinado nacional alemán contra China, por lo que no jugará este miércoles ante la selección española.

"Tiene un dedo del pie roto, lo que significa que no podemos contar con ella para lo que queda de fase de grupos", expresó este martes Martina Voss-Tecklenburg, seleccionadora alemana

La entrenadora no quiso aventurarse a señalar una fecha para la vuelta de la jugadora a los terrenos de juego. "Vamos a intentar que esté de vuelta en la Copa del Mundo, pero no puedo dar un diagnóstico muy preciso", aseguró, recalcando que lo importante que es esta baja para su equipo. "No se puede sustituir, ella tiene unas capacidades y habilidades especiales", añadió.

Dzsenifer Marozsan milita en el Olympique de Lyon, equipo con el que se ha proclamado campeona de Liga y de Champions esta temporada, confirmando el dominio del fútbol femenino continental por parte del club francés. A título personal, ha recibido por tercer año consecutivo el Premio a Mejor Jugadora de la Liga Francesa.

Alemania se enfrentará a España este miércoles a las 18.00 horas en el segundo encuentro de la primera fase del Mundial, con ambos equipos empatados a tres puntos por el liderato del Grupo B, en el que también están encuadradas Sudáfrica y China.