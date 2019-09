Celades: "No he venido a romper con todo lo que había"

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha asegurado este viernes que se verá en el Camp Nou, en el duelo frente al FC Barcelona, a un equipo reconocible ya que no llega para "romper con todo" lo que hizo el destituido Marcelino García Toral.

"No he venido a romper con todo lo que había, se han hecho unas cosas muy buenas. No es fácil incorporar cosas con tan poco tiempo y para un partido tan importante. Poco a poco iremos avanzando", manifestó en rueda de prensa.

Celades entiende que, con poco margen y días de trabajo, no puede cambiar todo y que, además, la situación es "traumática" para algunos de los jugadores más allegados a Marcelino.

"Dentro de las circunstancias que estamos viviendo, la verdad es que los futbolistas han demostrado profesionalidad muy grande, dentro de una situación traumática para algunos de ellos", comentó.

Pero de todos modos aseguró que se verá a un equipo competitivo en el Camp Nou. "Vamos a ver al Valencia, no ha habido mucho tiempo para hacer grandes cosas, sabemos la exigencia ante un equipo muy bueno, en un escenario muy difícil. Pensamos en positivo y que tenemos opciones de ganar y competir de la mejor manera", manifestó.

"Estamos focalizados en el plan de juego y de salir al Camp Nou con la mejor mentalidad para competir de la mejor manera. El Valencia CF tiene que salir a ganar todos los partidos y competir siempre", señaló.

Enfrente tendrá a un FC Barcelona del que espera lo mejor pese a la baja de Leo Messi. "Es un grandísimo equipo, está claro que de Messi no hace falta comentar nada, pero es un equipo que te pone en dificultades siempre, da igual el once inicial y los cambios, más jugando en su casa", aseguró.

Por otro lado, negó haber recibido presiones del propietario del club, Peter Lim, para poner a ciertos jugadores en el once. "No he recibido de la propiedad tener que poner a los jóvenes valores como prioridad. Los entrenadores sabemos que si no tienes resultados positivos no vas a continuar y lo que queremos son jugadores que ayuden al Valencia a ganar, no voy a mirar si tiene 35 o 17 años", comentó al ser preguntado por Ferran Torres o Kang In.

Sí parece tener claro que confía en Dani Parejo como su mano derecha en el campo. "Parejo es nuestro capitán, una persona muy importante para todo el valencianismo que ha vivido aquí contextos distintos, pero que conoce bien el entorno y esa actitud es muy positiva", sentenció.