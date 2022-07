Caster Semenya, inscrita en los 5000 metros, volverá a competir en los Mundiales de Atletismo

La corredora sudafricana Caster Semenya, bicampeona olímpica de 800 metros, podrá volver a competir en unos Mundiales de atletismo este mes en Eugene (Oregón, EE.UU.), después de cinco años de ausencia, tras ser inscrita en la prueba de 5.000 metros.



La sudafricana figura entre las inscritas este sábado por World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) debido a la retirada de otras atletas de la competición.

Los últimos Mundiales en los que Semenya participó fueron los de Londres, en 2017, en los que ganó la prueba en la que es especialista, los 800 metros.

Las normas actuales de World Athletics, sin embargo, le impiden participar en sus distancias preferidas a menos que se medique.

