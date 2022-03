El caso Lia Thomas pone en jaque el deporte estadounidense: Más nadadoras se niegan a que compita con mujeres

Un grupo de nadadoras de la Universidad de Arizona expresó su "preocupación" por el futuro del deporte femenino y pidió a la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA), organismo que rige las competiciones universitarias de Estados Unidos, que tome medidas para evitar injusticias, tras el caso de la nadadora trans Lia Thomas.

El triunfo de la nadadora transgénero Lia Thomas en un reciente campeonato nacional de natación femenina, al dominar con facilidad la prueba de 500 yardas libres de la 'NCAA Division I' y ganar por delante de Emma Weyant, medalla de plata olímpica en Tokio, causó polémicas en Estados Unidos y las nadadoras de Arizona consideraron que permitir a nadadoras trans competir con las mujeres significa poner en peligro el futuro del deporte femenino.

"¿Tenemos derecho de hablar? Es difícil explicar la preocupación que sentimos en la comunidad de la natación femenina tras lo ocurrido la semana pasada. Por un lado, sentimos que vivimos un daño irrevocable al deporte que nos ha hecho crecer y ser mejores. Por otro, nos hemos vuelto a unir como hermanas tras muchos años complicados", escribieron las nadadoras de la Universidad de Arizona en una carta dirigida a la cúpula directiva de la NCAA.

University of Arizona Swimmers write letter to the @NCAA on Lia Thomas and this year's Women's Swimming Championships. "It’s hard to express the anguish the women’s swim community has experienced this past week watching the 2022 NCAA Swim & Dive Championships" pic.twitter.com/t9EeWF3AX7

Tras aportar datos biológicos para destacar el distinto rendimiento entre hombres y mujeres en la natación, en la carta se asegura que "la NCAA intentó contentar a todos al permitir a Lia Thomas competir directamente con las mujeres" y que, sin embargo, acabó "fallando con unos y otros".

"Se colocó encima de una deportista trans el peso de unas protestas y de una humillación nacional", insisten, añadiendo que las demás nadadoras vieron cómo se "eliminaba la integridad del campeonato".



En la misiva se subraya, además, que los transgénero de mujer a hombre "no cuentan con las mismas oportunidades que los que viven el proceso opuesto", que son "duramente perjudicados a la hora de conseguir una plaza en un equipo a causa de las diferencias de fuerza y velocidad entre las distintas categorías". "Estamos dispuestas y ansiosas por debatir directamente con la NCAA los pasos potenciales que se pueden dar para crear nuevas soluciones para expandir la familia de este deporte", concluye la carta.



El pasado martes, tras las duras polémicas por el resultado del campeonato nacional de natación "NCAA Division I", el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una proclamación por la que reconoce a la nadadora floridana Emma Weyant como ganadora legítima.

By allowing men to compete in women's sports, the NCAA is destroying opportunities for women, making a mockery of its championships, and perpetuating a fraud.



In Florida, we reject these lies and recognize Sarasota's Emma Weyant as the best women's swimmer in the 500y freestyle. pic.twitter.com/tBmFxFE3q6