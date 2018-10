Casemiro: "Hay que ser sinceros: no estamos jugando bien"

El centrocampista del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro ha reconocido que "no" están "jugando bien", pero que el triunfo de este martes ante el Viktoria Plzen (2-1), en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, les sirve para "coger confianza" para el Clásico, además de mostrar su apoyo a Julen Lopetegui.

"Hay que ser sinceros: no estamos jugando bien. Llevamos una racha mala, pero el Madrid es esto. Tenemos total confianza, también en el míster y en la comisión técnica. No estamos en una buena racha, pero nos toca trabajar y vamos a remontar eso", señaló a Movistar Plus tras el encuentro en el Santiago Bernabéu. "Confiamos en el míster", reiteró.

Además, el brasileño explicó que a pesar de lo ajustado del resultado tuvieron muchas ocasiones. "Me quedo con las oportunidades que hemos creado. Si el partido hoy termina 5-2 no es ninguna locura", manifestó.

"El resultado es para coger confianza. Sabemos que no estamos en un momento bueno, pero hemos sumado tres puntos y ahora hay que pensar en el Barcelona", añadió.

En este sentido, Casemiro explicó que sólo les vale ganar el próximo domingo en el Camp Nou. "El Real Madrid siempre tiene que pensar en victorias. Ahí siempre es un partido especial, muy difícil, pero el Madrid siempre tiene que pensar en la victoria, da igual contra quién sea", finalizó.