Carolina Marín: "Voy a por el oro en Tokio, no pienso en otro color"

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se ha mostrado confiada en poder conquistar la medalla de oro en los Juegos de Tokio, revalidando así el título de campeona olímpica conseguido en Río, y ha asegurado que "no" piensa "en otro color" de presea, y que "las expectativas", si están "bien controladas", siempre son "buenas".

"El objetivo está bastante claro, como en Río: vamos a por la medalla de oro, no pensamos en otro color", declaró durante la mesa redonda 'LaLiga y el deporte olímpico', en la que varios deportistas españoles valoraron la relación de LaLiga con otros deportes y charlaron sobre los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Además, la onubense, tricampeona mundial y tetracampeona de Europa, afirmó que "afortunadamente" le están respetando las lesiones, después de un 2019 duro por la rotura del ligamento cruzado anterior. "Me encuentro bien, sin lesiones. Son procesos difíciles, duros, que te pone la vida por delante. Los deportistas nos tenemos que superar. Ahora mismo la rodilla está perfectamente, está completamente olvidada esa lesión", apuntó.

"Dentro de dos semanas tenemos el Campeonato de Europa en Ucrania. La cosa no está siendo fácil; la situación en La India con la COVID-19 está siendo una auténtica locura, no tengo muy claro si vamos a ir o no. Luego tendríamos un par de torneos más en Malasia y Singapur. De momento, en nuestra cabeza está el Campeonato de Europa", añadió.

También reconoció que no le puede la presión de cara a la cita olímpica. "Las expectativas bien controladas son buenas. La gente habla de revalidar la medalla de Río, nosotros lo vemos como volver a conseguir una medalla olímpica. Siempre suele haber una presión externa en los medios de comunicación, pero todo bien controlado y gestionado se puede llevar bastante bien", expresó.

Junto a ella, además del presidente de LaLiga, Javier Tebas, estuvieron en la charla su entrenador Fernando Rivas; los karatecas Sandra Sánchez y Damián Quintero; la palista Maialen Chorraut y el triatleta Mario Mola. "Les deseo lo mejor. No creo mucho en la suerte, creo en seguir trabajando duro. Queda poco para esos Juegos tan deseados, espero que nos sigamos cuidando mucho. Mucho ánimo y mucha fuerza para todos", manifestó.

FERNANDO RIVAS: "CON CAROLINA, EL OBJETIVO SIEMPRE ES EL ORO"

Por su parte, su entrenador, Fernando Rivas, explicó que Carolina "vuela sola" y que tiene confianza total en sus posibilidades. "Tiene una ambición fuera de lo normal. Está muy centrada en todos los cambios que estamos haciendo en los estilos de juego, adaptándonos a las circunstancias. A pesar de que tenemos pronto un Campeonato de Europa y otras competiciones, ya tenemos la vista en los Juegos y tenemos bien claro y bien trazado el camino hacia Tokio", subrayó.

En este sentido, tiene claro a qué aspira en Tokio. "No es que vea opción de medalla, es que es el objetivo. Con Carolina, y me enorgullece decirlo, el objetivo siempre es el oro. Yo juego con un coche muy rápido, sé que puedo ganar, no me da miedo reconocerlo; cuando te enfrentas a otras jugadoras te pueden ganar, pero el objetivo es ganar el oro", finalizó.