Carolina Marín: "Lo que no conseguí en Tokio lo quiero conseguir en París"

La española Carolina Marín, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y triple campeona del mundo de bádminton, declaró este lunes que tras recuperarse de una grave lesión en la rodilla izquierda está deseando "volver a competir" y aseguró que ya piensa en objetivos a largo plazo como los Juegos de París 2024, en los que quiere conseguir lo que no pudo lograr en Tokio.

La jugadora onubense reaparece este martes en el Europeo de Madrid tras casi un año alejada de la competición. Sufrió una grave lesión durante un entrenamiento el 28 de mayo de 2021 y fue operada unos días después, el 4 de junio, de una rotura del ligamento cruzado anterior y los dos meniscos de la rodilla izquierda.

??? @CarolinaMarin antes de debutar en el Europeo de Madrid:



?? "Si no tendría confianza al 100% no jugaría mañana"



?? "Quiero disfrutar y que la rodilla me deje jugar sin problemas"



?? "El apoyo de la afición nos hace dar un plus, estoy encantada de jugar aquí"@deportescopepic.twitter.com/DVdKXyfRXi — Adrián Gil Bregón?????‍???? (@adri_P10) April 25, 2022

"Me encuentro feliz porque ya después de tantos meses de recuperación, de espera y de mucha paciencia, por fin se acerca ese día de volver a pisar una pista de competición y qué mejor que aquí en Madrid y en un campeonato de Europa", dijo Marín, en una conferencia de prensa celebrada en la pista de Gallur, sede del torneo continental.

"Lo más importante es que si hace un año me dicen que voy a debutar en un Europeo en Madrid y que iba a ser mi vuelta no me lo creería. Ha venido mi familia, tengo aquí muchos amigos y sé que va a venir mucha gente a verlo y a verme a mí. Estoy muy feliz. Después ganar o perder depende de lo que ocurra sobre la pista. Si gano seré muy feliz y si pierdo tendré que analizar los errores para la próxima competición", confesó.

"Me quiero encontrar con las sensaciones con las que me estoy encontrando. Es importante marcarme el objetivo de que, ya que he tenido once meses para entrenar ciertas cosas o pulir determinados errores, he podido añadir más variedad a mi juego y ahora me siento más fortalecida. Eso lo quiero trasladar a la competición. La medalla es muy bonita pero lo importante para nosotros siempre es el camino", apuntó.

La primera rival de la jugadora española será la checa Katerina Tomalova, el martes 26 de abril a partir de las 19:40 horas (17:40 horas GMT).

"El cuadro lo he visto pero no soy supersticiosa. No soy como otros deportistas que no les gusta verlo. Ahora mismo no sé ni contra quién jugaría en cuartos, porque todavía sé que tengo que jugar el primer partido, el de segunda ronda. Sé que en mi lado del cuadro hay alguna danesa, pero no hay que confiarse, cada partido es importante. Sé que las rivales quieren ganarme, eso es algo obvio y que tengo en cuenta", dijo la deportista onubense, embajadora del Banco Santander.

Carolina Marín subrayó la importancia de marcarse objetivos a corto, medio y largo plazo.

"El largo plazo es París 2024, el medio el Mundial y a corto plazo esta reaparición en Madrid. Me gustaría ir viendo cómo me encuentro en cada partido", comentó Carolina Marín, que aseguró que "nunca presta atención" al ránking internacional.

"Para eso están mis entrenadores. Ahora mismo el ránking está congelado y no sé de qué forma hará la federación internacional para volver a coger puntos. Por el tema del COVID todo se ha quedado muy parado. Ahora estoy la número seis pero si esto empieza a coger carrerilla quizás vaya un poquito para atrás. Yo me quiero centrar en mis partidos y en mis competiciones y eso será consecuencia de lo que ocurra en la pista", subrayó.

"En este proceso de casi un año he aprendido muchas cosas. Caí muy hondo, porque verme tan bien y tan preparada, a dos meses de los Juegos para conseguir esa medalla que tanto quería, fue duro. Caí muy abajo, pero me dije a mí misma que tal vez Tokio no era para mí. De esa forma me motivaba y sacaba esas ganas y esa fuerza para ponerme a hacer la recuperación", comentó.

"Dentro de lo malo solo me quedaban tres años para París, porque todo lo que no conseguí en Tokio lo quiero conseguir en París. Eso es algo que me dio fuerzas para seguir. He aprendido a ser más paciente", concluyó.