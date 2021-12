Carolina Marín no participará en el Mundial de Huelva por su lesión de rodilla

La jugadora española de bádminton Carolina Marín no disputará el Mundial de bádminton, que se disputa en su ciudad natal, Huelva, del 12 al 19 de diciembre, para seguir recuperándose al 100% de su grave lesión en la rodilla izquierda, que ya le impidió disputar los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Carolina Marín no disputará finalmente el Mundial de Huelva 2021. Tras analizar la evolución de su rodilla izquierda, la jugadora y su equipo han decidido no competir en el torneo debido a que el proceso de recuperación del ligamento cruzado y meniscos no se ha completado", señaló su departamento de prensa en un comunicado, confirmando que la onubense sí estará en su ciudad presenciando el campeonato.

La tricampeona mundial y pentacampeona de Europa explicó las razones de su ausencia en un torneo en el que no podrá defender su corona. "Iba a ser demasiado arriesgado. Al final han sido sólo seis meses. Los tres primeros meses hemos tenido que ir muy lentos por el menisco interno. A partir de ahí ha sido cuando poco a poco hemos ido avanzando", señaló a Sports Santander.

Además, la andaluza explicó que no hay fecha exacta para su reaparición. "No hay ningún día estimado. Vamos a ir viéndolo en cuanto a las sensaciones que vaya teniendo en mi rodilla. Ya hacia febrero o marzo podría volver a competir", indicó.

Por su parte, su entrenador, Fernando Rivas, reconoció la influencia de la lesión en el menisco. "La decisión viene motivada por un pequeño retraso en el proceso de recuperación", afirmó. "A partir de ahora lo que toca es recuperar es movilidad en pista, añadir incertidumbre a los entrenamientos, recuperar conceptos tácticos que hemos trabajado en el pasado y desarrollar los nuevos que ya están en el ordenador preparados para cuando estemos disponibles para competir", finalizó.

Nos vemos la semana que viene en #Huelva2021, pero no en la pista ????



See you next week in #Huelva2021, but not on court ????#BWFWorldChampionships@sportssantander@santander_espic.twitter.com/TEeSU2rvND