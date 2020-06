Carolina Marín: "Mi motivación es querer ser la mejor de la historia"

La campeona olímpica de bádminton, Carolina Marín, admitió que el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 le ha venido bien para recuperarse de su grave lesión de rodilla de inicios de año, y afirmó que su motivación ahora es "querer ser la mejor jugadora de la historia".

"Siempre me sigo marcando objetivos, siempre hay un camino para llegar a conseguirlos. Al final mi motivación, a pesar de haber ganado ya muchas cosas y repetidas, es querer ser la mejor jugadora de la historia y para eso quiero ir a por la medalla de oro en los Juegos de Tokio y también quiero ganar el Mundial en Huelva en 2021", comentó en declaraciones al servicio de prensa del COE.

La cuádruple campeona de Europa y tricampeona del Mundo ha pasado el confinamiento en su casa familiar en Huelva, donde se ha entrenado con dos máquinas que le ha enviado su entrenador, Fernando Rivas, y una bicicleta estática.

"He estado dos meses y medio sin coger una raqueta y un volante, y eso sí que se ha notado, porque he perdido todo el tacto, pero bueno ya poco a poco voy recuperándolo, pero gracias a esos aparatos que he tenido en casa físicamente he podido mantener de la mejor forma posible", explicó.

Marín regresó a los entrenamientos hace un mes en el CAR de Madrid. "Era la primera vez que estaba tanto tiempo sin coger una raqueta y un volante desde que empecé con 8 añitos a jugar a bádminton. Esperaba tener otras sensaciones y que se me iba a olvidar por así decir coger una raqueta y, sobre todo, darle al volante, pero bueno me he sorprendido a mí misma porque las sensaciones han sido buenas", indicó.

La jugadora onubense admitió que le siguen faltando los desplazamientos explosivos. "Esa incertidumbre que tenemos nosotros en la pista, esos cambios de sentido y de ritmo que son muy agresivos, eso poco a poco lo vamos metiendo, pero tenemos que tener mucho cuidado para evitar todas las lesiones posibles", subrayó.

Respecto al aplazamiento de Tokyo 2020, la vigente campeona olímpica dijo que le ha beneficiado. "Mi cabeza no estaba concentrada en el bádminton al 100%. Esa incertidumbre y esa angustia que estábamos viviendo durante el confinamiento de si se iban a aplazar los Juegos o no y cuando finalmente el COI decidió aplazarlos a mí personalmente me ha beneficiado porque fue un alivio total. Al final te pones a pensar y todavía queda un año y pico para esos Juegos y aún hay mucho tiempo para llegar más que nunca al 100% a los Juegos e ir a por esa medalla de oro", deseó.