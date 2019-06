Carolina Marín: "La lesión me ha ayudado a desarrollar la paciencia"

La actual campeona olímpica de bádminton, la española Carolina Marín, reconoce que ha tenido que "desarrollar la paciencia" en este largo periodo de parón deportivo que está afrontando por la lesión de rodilla que se hizo a finales de enero y de la que está ya al "90 por ciento".

"La lesión me ha ayudado a desarrrollar la paciencia, cosa que para mí es muy complicada, porque soy muy activa y muy nerviosa. Eso es algo que me va a servir no solo a nivel personal, también a nivel deportivo, porque una vez me meto en competición voy a necesitar esa paciencia", reflexionó Marín en una entrevista para Europa Press.

La andaluza está "sorprendida" con la rapidez con la que esta respondiendo su rodilla derecha a todo el proceso de rehabilitación de la rotura del ligamento cuzado anterior que se produjo durante la final del Masters de Indonesia.

Pero ahora, la onubense encara la recta final de su recuperación, de la que solo puede sacar "cosas buenas". "La rodilla sigue respondiendo muy bien, a nivel de movilidad ya casi me muevo sin problemas por la pista. Falta recuperar un poco de fuerza, estoy al 90 por ciento. De momento todo está siendo positivo", aseveró la jugadora de 26 años.

Pero pese a esta mejoría, la actual campeona del mundo, olímpica y de Europa no quiso despejar las dudas sobre su presencia en el Mundial de Bádminton en Basilea, disputado entre el 19 y el 25 de agosto, y todo dependerá de "cómo esté la rodilla" y, sobre todo, de cómo responda ella.

La española tiene claro que su objetivo, si finalmente acude a la cita mundialista, "ha cambiado". "Estamos barajando varias opciones. El 5 de agosto sale el cuadro y veremos también contra que oponente voy a enfrentarme. Si puedo, disputaré una o dos rondas, y si no estoy bien volveremos a competir a partir de septiembre", comentó.

Con un año por delante hasta el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio, Marín, que defenderá oro en la capital japonesa, está tranquila porque "queda mucho tiempo, aunque pasa muy rápido". "Tengo muchas competiciones y torneos antes, la preparación comenzará dos o tres meses antes de Tokio", explicó.