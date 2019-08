Carolina Marín, a dos semanas de reaparecer en competición en el Torneo de Vietnam

Carolina Marín, campeona olímpica, tricampeona mundial y tetracampeona europea, está a dos semanas de reaparecer en competición, en el torneo de Vietnam, tras siete meses de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió y espera ser "diferente y mejor", algo que ha buscado "con ganas" desde el percance.

La volantista española, que encara la recta final de su regreso con sesiones de entrenamiento en el Palacio de Deportes que lleva su nombre en Huelva, afirmó a la prensa que tiene "buenas sensaciones", pero aclaró que "hasta que no compita" no puede saber en qué nivel se encuentra.

La onubense necesita la prueba definitiva que supone competir y explicó que en dos semanas acudirá al Máster 100 de Vietnam y luego competirá en Máster 1000 de China y el 500 de Corea.

En estos torneos espera empezar a sumar puntos para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero tiene que pasar un corte el próximo mayo y luego tendría hasta julio para pelear por ser cabeza de serie.

Marín aseguró que los Juegos de Tokio son "el principal objetivo" desde que se lesionó y su "motivación para intentar volver cuanto antes".

Señaló que en el Campeonato del Mundo que concluyó la pasada semana en Basilea (Suiza), en el que no pudo participar, no ha podido sumar puntos y que ha bajado bastante en el ránking mundial, por lo que su objetivo es lograr "el máximo número de puntos posibles para ser cabeza de serie en los Juegos".

En la sesión de este martes se retiró un poco antes por unas molestias y fue tratada por su fisioterapeuta, quien le aplicó hielo en la rodilla, aunque Carolina Marín puntualizó se encuentra "muy bien" y que desde la semana pasada empezó "a entrenar con total normalidad, como el resto de los compañeros".

"Todavía en algunos gestos tengo alguna molestia y por eso he parado, para no arriesgar más y para que la rodilla no se me hinche", añadió la volantista, quien insistió en que paulatinamente se encuentra "más preparada" y con ganas de volver a la competición.

"Estoy muy contenta con las sensaciones que me voy encontrando en los entrenamientos", subrayó Marín, quien relató que esta lesión de rodilla le ha hecho "aprender muchas cosas", pues ha tenido tiempo para dedicarse "a mucha parte técnica que no podía mejorar por falta de tiempo con los torneos durante todo el año".

También comentó que ha seguido casi todos los partidos del pasado Mundial, especialmente a partir de cuartos y que está con "bastantes ganas de competir con todas ellas".

Pudo comprobar que "el nivel sigue siendo muy alto", como cuando dejó la competición por la lesión, y señaló que le sorprendió la final porque pensaba que iba a ser "más igualada, como la de 2017", pero destacó que la japonesa Nozomi Okuhara estaba "físicamente cansada y no pudo aguantar" ante la india Pursala Sindhu.

Sobre el Mundial de 2021, que precisamente se disputará en Huelva, afirmó que si ya fue para ella "un sueño ganar un Campeonato de Europa en Huelva está claro que un Mundial delante de toda la gente va a ser aún más ilusionante".