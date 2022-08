Carlos Rojas, en El Partidazo de COPE: "Sentí un puñetazo en el estómago al conocer la decisión"

Carlos Rojas, saltador de altura, se ha quedado fuera de los Campeonatos de Europa de Atletismo y analiza en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' la polémica decisión de la Federación Española de Atletismo. "No me explico como me he quedado fuera", ha dicho.

Bokesa desvela una conversación de WhatsApp con el seleccionador en la que le confirmaba que iría al Europeo Sigue la polémica por la exclusión de varios atletas con mínima para los Europeos de Múnich. Aauri Bokesa desvela que el seleccionador le confirmó que iría al campeonato. 03 ago 2022 - 21:55

"Ser campeón de España era uno de los requisitos para estar en la lista", afirma el atleta que no entiende la decisión de la Federación porque cumple los requisitos publicados en un incio por el propio organismo.

Carlos ha recibido el apoyo de varios compañeros y agradece el cariño de todos ellos: "Somos una gran familia en el atletismo. Los directivos deberían apoyar a los deportistas y desgraciadamente no es así. Me quedo con el apoyo de mis compañeros".

El saltador tampoco comprende la decisión tomada con su compañera Aauri Bokesa, que en la tarde de este miércoles desvelaba una conversación con el seleccionador. "Lo de Aauri me parece clamoroso. Debe ser todo más serio y no quitar y poner atletas porque no somos cromos", ha afirmado.

"A la Federación no se le puede olvidar que somos personas y que con este tipo de decisiones nos hacen muchísmo daño", sentencia.