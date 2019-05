Carlos Queiroz deja fuera a Murillo y Bacca para la Copa América y convoca a James

BOGOTÁ, 31 (Reuters/EP)

El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, anunció este jueves la lista definitiva de 23 futbolistas para la Copa América que se jugará este verano, en la que se destaca la presencia de James Rodríguez (Bayern), y las ausencias de Jeison Murillo (Barcelona) y Carlos Bacca (Villarreal).

El combinado 'cafetero' formará parte del Grupo B en el torneo continental, enfrentándose así a Argentina, Paraguay y Catar, invitado en la Copa América. Esta lista también será para los dos partidos amistosos de preparación frente a Panamá y Perú.

"Algunos que están aquí están por el criterio del entrenador, por mérito, otros que no están en la lista tienen mérito, gran calidad, solamente no están por criterio del entrenador (...) y estoy pensando en ellos para otros partidos", señaló Queiroz a los medios tras dar la lista.

La gran sorpresa de la convocatoria fue el defensa Lucumí, de 20 años, del Genk belga, mientras que el azulgrana Jeison Murillo pagó su falta de minutos con Ernesto Valverde y el goleador Carlos Bacca tampoco encontró hueco tras una irregular temporada con el Villarreal.

Sí entró el lateral del Atlético de Madrid Santiago Arias y también un James Rodríguez que ha terminado la temporada lesionado, pero al que Carlos Queiroz espera tener listo y para ello tendrá "entrenamiento específico".

"Ahora de 23 deben salir 11 a pelear. Este es un momento muy difícil y sensible para un entrenador. Pero yo no estoy cerrando las puertas ni excluyendo a nadie, no es una expulsión, es solamente una decisión administrativa que nos limita a los entrenadores", se excusó el exseleccionador de Portugal e Irán, entre otras, ante las ausencias.

--LISTA DE CONVOCADOS DE COLOMBIA.

-Porteros: David Ospina (Nápoles), Álvaro Montero (Deportes Tolima), Camilo Vargas (Deportivo Cali).

-Defensas: Santiago Arias (Atlético), Stefan Medina (Monterrey), Dávinson Sánchez (Tottenham), Yerry Mina (Everton), Cristian Zapata (Milan), Lucumí (Genk), Cristian Borja (Sporting de Lisboa), William Tesillo (León).

-Centrocampistas: James Rodríguez (Bayern), Mateus Uribe (América), Wílmar Barrios (Zenit), Gustavo Cuéllar (Flamengo), Jéfferson Lerma (Bournemouth), Edwin Cardona (Pachuca), Juan Cuadrado (Juventus).

-Delanteros: Luis Muriel (Fiorentina), Radamel Falcao (Mónaco), Duván Zapata (Atalanta), Luis Díaz (Junior) y Roger Martínez (América).